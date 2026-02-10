Conte: “Lo scudetto? Ci sono 9 punti di distacco, siamo seri”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset dopo la gara di Coppa Italia contro il Como

Napoli-Como 1-1, Conte a Mediaset

Grande delusione, anche per gli episodi?

“Non andiamo a parlare sempre degli arbitri perché ogni partita c’è sempre qualcuno che si lamenta. Sicuramente non è una buona stagione per il Var e mi auguro che si trovi una soluzione, perché sono tutti a lamentarsi. Bisogna migliorarsi come noi miglioriamo le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i sui arbitri. Onore ai ragazzi perché non era una partita semplice, affrontavamo un Como in totale organico che veniva da 10 giorni di pausa. Noi avevamo giocato 3 giorni fa. Stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali, oggi abbiamo davvero poche risorse che non c’entrano niente con le ambizioni che avevamo. Potevamo qualificarsi noi oggi. Dispiace perché costruisci annate dove vorresti fare di più, ma noi stiamo facendo di più rispetto alla rosa che abbiamo adesso. Complimenti anche ai tifosi che continuano ad apprezzare perché vedono l’impegno”

Avete analizzato e capito come mai tanti infortuni?

“Come fai a prevedere l’infortunio di Di Lorenzo o di Lukaku o De Bruyne? Come facciamo a prevedere che Gilmour sta tre mesi fuori? Una spiegazione qual è, che dobbiamo andare al Santuario a pregare. Sono infortuni talmente gravi che pesano tutto l’anno. Anche se hai gli altri è inevitabile che giocano sempre gli stessi e poi arriva il problema a McTominay e Rrahmani. Stiamo parlando di qualcosa che non pensato sia successo a qualche altra squadra. Col mercato hanno portato due ragazzi nuovi per darci una mano, ma quello che stiamo facendo è incredibile”

Ora avete solo il campionato, te la senti di promettere di tornare a lottare per lo scudetto?

“Ci sono 9 punti di distacco e abbiamo problematiche serie. C’è l’Inter, la Roma e La Juve, cerchiamo di essere seri e di giocare partita per partita”