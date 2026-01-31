Allo United finisce l’era degli scienzati. Con Carrick si torna alle tradizioni della casa (e per ora si vince anche)

Athletic: “dopo Ten Hag e Amorim, si sta tornando ai principi della casa che tanti trofei hanno portato: calcio veloce e offensivo, e le tre parole d'ordine: Gioventù. Coraggio. Successo”

Il Manchester United torna all’antico. Torna all’epoca di Sir Alex Ferguson. Non tanto per la volontà di conquistare i successi, che non manca mai, quanto per i pochi concetti, semplici, insegnati alla squadra. Sono questi che ne hanno fatto un club ai vertici mondiali che su sta perdendo negli ultimi anni. Con o senza Carrick, lo United la prossima estate sarà al suo settimo allenatore in poco più di 12 anni. Il terzo nelle ultime quattro stagioni. Lo “United Way” non è tanto un insieme di regole codificate quanto un calcio del tipo “lo riconosco quando lo vedo”. Carrick e il suo staff tecnico hanno riportato in auge alcune delle vecchie qualità intangibili che molti associano allo United. È decisamente troppo presto per considerarle “tornate”, anche se nelle ultime due partite hanno battuto Manchester City e Arsenal (non proprio bruscolini). I 13 titoli di Premier League con Ferguson alla guida, le due vittorie di Champions League, una Coppa delle Coppe, cinque FA Cup e quattro Coppe di Lega in 26 anni allo United sono il frutto di una continua reinvenzione. Un cambiamento, piuttosto che un perfezionamento e una ripetizione di una singola visione strategica. Lo racconta The Athletic”

Tornano i principi dell’era Ferguson

“Gioca un calcio veloce e offensivo”

“Fornire un percorso chiaro dall’academy alla prima squadra”

“Gioventù. Coraggio. Successo. Un motto del club ripetuto così spesso, che è stato scritto sulla nuca della maglia casalinga 2021-22.”

“Lo United ha avuto difficoltà a sfruttare le vittorie nelle coppe come carburante per il successo in campionato. La vittoria più recente è arrivata nel 2024, in FA Cup, dopo aver battuto il Manchester City a Wembley , con gol dei giovani talenti Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo: due giovani che avevano militato nella squadra vincitrice della FA Youth Cup solo due anni prima. Il loro approccio quel giorno ha rispecchiato i tre principi fondamentali, segnando due gol con attacchi rapidi (a nove minuti di distanza) con solo il 27% di possesso palla. Cinque diversi giocatori del vivaio dello United erano in campo: Marcus Rashford, Scott McTominay, Jonny Evans (come sostituto), più i marcatori.”

Scrive ancora Athletic

“Ten Hag (e per certi versi Amorim, che si è dimostrato troppo legato al suo modo di giocare un 3-4-2-1 che ha costretto i giocatori a giocare in ruoli innaturali) ha cambiato questa visione: voleva che diventassero “la migliore squadra di transizione al mondo”, e avevano il personale necessario in attacco (in particolare Rashford e Bruno Fernandes). Hanno faticato, però, quando è stato chiesto loro di passare alla fase difensiva. Le squadre dello United dell’ultimo decennio sono state brave a sfruttare gli errori involontari degli avversari. Sono state meno brave a sfondare le difese avversarie e a costringerle a commettere errori, come hanno fatto il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool di Jurgen Klopp.”

“Amorim era riluttante a promuovere giocatori dell’accademia nella sua prima squadra, e The Athletic ha riferito che un membro senior dello staff dello United non ricordava che Amorim avesse mai assistito a una partita dell’academy durante il suo mandato. Tra il 2000 e il 2005 lo United era il più grande club inglese per numero di giocatori formati e il quarto in Europa dopo Barcellona, Real Madrid e Lione: 100 giocatori erano cresciuti nell’accademia dello United nell’arco di due decenni. Da oltre 88 anni, lo United ha almeno un giovane calciatore in ogni squadra convocata per le partite . È un record che si sforzano di mantenere, anche nei momenti più difficili della stagione. Il celebre settore giovanile, un tempo fonte di invidia durante gli anni di Ferguson, ha attraversato un periodo di difficoltà negli anni 2010. Chelsea, Arsenal e Manchester City hanno superato il livello di Carrington.”

“L’Inghilterra ha un campionato da 20 squadre in cui le squadre della metà inferiore sono molto migliori che in qualsiasi altro campionato (cosa che ha sorpreso Amorim), oltre a due coppe nazionali e nessuna pausa invernale (le partite si intensificano durante Natale e Capodanno).”