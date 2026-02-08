Chivu: “La percentuale scudetto è ancora a zero. Inter-Juventus è una partita come tutte le altre disputate, con tre punti in palio”

A Dazn: "Non dobbiamo dimenticarsi da dove veniamo e cosa abbiamo fatto. Questa squadra è più matura e più consapevole di quello che sa fare"

L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la manita contro il Sassuolo

Sassuolo-Inter 0-5, Chivu a Dazn

Tutto molto positivo?

«Abbiamo capito il momento, abbiamo subito un po’ la loro intensità e abbiamo tenuto botta. Abbiamo saputo anche colpire nel momento giusto. Poi cinismo e concretezza diventa un fattore importante. Questa squadra è più matura e più consapevole di quello che sa fare»

In cosa si deve far crescere ancora?

«Non dobbiamo dimenticarsi da dove veniamo e cosa abbiamo fatto. Non dobbiamo aver paura di niente. Siamo consapevole che non è semplice perché il campionato è ancora lungo, siamo a metà maratona».

Può essere il momento di Frattesi?

«Di tutto il gruppo che si mette a lavorare sodo e vuole essere dal punto di vista individuale protagonista. Abbiamo bisogno di energie e di tutti i giocatori che abbiamo a disposizione per mantenere un certo livello»

A che percentuale è lo scudetto?

«Per me zero, mancano 14 partite e ci sono tante squadre in ballo»

Per la prossima c’è Inter-Juventus?

«Una partita come tutte le altre disputate, con tre punti in palio. Io mi tengo sempre la consapevolezza e la maturità di questo gruppo che ha ambizione»