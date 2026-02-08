L’Inter dilaga a Sassuolo (5-0): segnano tutti, oggi sembrano inarrestabili in Italia

Per Dimarco tre assist su cinque. È sempre più fuga. Il campionato è lungo ma al momento è difficile ipotizzare un esito diverso dalla vittoria interista

L’Inter dilaga a Sassuolo. Vince 5-0 ed è sempre più primo in classifica. La squadra do Chivu appare inarrestabile. È sempre più prima in classifica, ora è a 58 punti (otto lunghezze sul Milan che deve recuperare una partita) e nove sul Napoli.

La partita di fatto non c’è stata. Il Sassuolo ha mostrato qualcosa nei primi minuti ma all’undicesimo la squadra di Grosso è già sotto. Rete di Bisseck su calcio d’angolo di Dimarco che ha firmato tre assist su cinque. La polemica è sulla posizione di Thuram sull’azione che poi ha prodotto il corner. Mah, insomma. Francamente non ci mettiamo a polemizzare su una partita finita 5-0. Nell’Inter segnano tutti: Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique. È dura oggi immaginare che l’Inter non vinca il campionato. Tutto può succedere nel calcio ma al momento la squadra di Chivu sembra inarrestabile.