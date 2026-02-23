Chiffi insufficiente, ma decisivo è anche il Var (Aureliano): “Incoerentemente, non interviene sul gol annullato al Napoli”

Polemiche per il gol di Gutierrez annullato al Napoli contro l’Atalanta, a causa di un contatto tra Hojlund e Hien dove è stato fischiato fallo dell’attaccante del Napoli dall’arbitro Chiffi. Il match è terminato 2-1 per la Dea.

Il Corriere dello Sport dà voto 3,5 al direttore di gara:

Scarso l’arbitraggio di Chiffi, scarso al di là degli episodi: ha inciso pesantemente con le sue decisioni in campo su una partita che altrimenti sarebbe filata via liscia. Assegnare un rigore che non c’è (corretto dal Var) e inventarsi un fallo (che non c’è, qui il Var nulla?) per un episodio simile è devastante. Chiffi assegna un rigore per un contattino (davvero molto leggero, ma ginocchio su ginocchio c’è) fra Hien (che allarga la gamba destra) e Hojlund (sbilanciato dalla progressione). Il rigoroso Var (Aureliano) interviene per revocarlo, non siamo proprio dentro al protocollo, ma ci sta uscire dal seminato, ognuno fa come vuole: Chiffi va a vedere cosa ha combinato e toglie perché “il fallo non sussiste” (ovviamente non è simulazione). Sul gol annullato a Gutierrez, Chiffi rileva un fallo fra Hojlund e Hien, col secondo che cerca di sbilanciare l’avversario provandolo a spingerlo con la mano destra sul petto, mano che finisce sotto il braccio sinistro di Hojlund che, è bene sottolinearlo, ha il pallone, è in vantaggio e sta andando verso la porta. Il rigoroso Var (Aureliano) stavolta non fa deroghe, non deroga al protocollo, non si chiede: “ma che fallo è?” e in maniera incoerente non fa nulla.

Valutazione insufficiente anche della Gazzetta dello Sport, 5:

Rigore dato e poi revocato dopo check Var a Hojlund. Decisione corretta. Se c’è un (lieve) contatto è perché l’attaccante del Napoli va a cercare Hien con la gamba. Molti, molti dubbi sul gol annullato a Gutierrez nella ripresa. Fischiato un fallo di Hojlund su Hien, durante un corpo a corpo. Sembra una normale dinamica di gioco: Hien cade quando viene superato.