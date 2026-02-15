C’è vita oltre Mbappè: il Real schianta la Real Sociedad anche senza il francese. Decisivi Vinicius e Garcia

Finisce 4 a 1 per la squadra di Arbeloa: doppietta di Vinicius e gol di Valverde e Garcia. Blancos momentaneamente primi a 60 punti

I playoff di Champions si avvicinano e contro quel vecchio volpone di Mourinho il Real di certo non avrà vita facile. Come si dice? Vincere aiuta a vincere. Beh, così forse, la vittoria per 4 a 1 ai danni della Real Sociedad nel match di ieri sera è indubbiamente di buon auspicio. Vittoria che assume un peso specifico considerevole se si tiene conto del fatto che il fuoriclasse della squadra, Kylian Mbappé, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti a causa di un fastidio al ginocchio che lo accompagna da dicembre. Indubbiamente, Ancelotti ha voluto risparmiarlo per il match contro la compagine portoghese.

Al suo posto, decisivi il giovane promettente Gonzalo Garcia e un ispirato Vinicius. Il commento di Alfredo Relano su Marca.

Il Real vince anche senza Mbappè: i dettagli

Si legge su Marca:

Anche se la Real Sociedad ha iniziato bene, ha incassato un gol molto presto, su un delizioso passaggio di Trent che Gonzalo ha capitalizzato con grande finezza.

E benché sia arrivato presto il pareggio su un rigore piuttosto ingenuo di Huijsen (è evidente come si stia deconcentrando), subito dopo il Madrid è tornato in vantaggio con un altro rigore, questo per fallo di Aramburu su Vinicius. Poi un gran gol di Valverde,, e un terzo rigore, ancora per fallo di Aramburu su Vinicius, che mi ha convinto meno: mi è sembrato più frutto di un’astuzia di Vinicius che di un vero fallo da rigore.

Entrambi i rigori capitalizzati dal brasiliano.

Ma va bene per conquistare i punti e prendere fiducia in vista di Lisbona, dove do per certo che verrà riproposta questa formazione, salvo Gonzalo che, dopo aver fatto il suo dovere, dovrà di nuovo farsi da parte fino alla prossima occasione.

In sintesi, questa partita è stata esattamente il trattamento di cui il Madrid aveva bisogno in vista dell’impegno di martedì, una vera prova dopo la rimonta subita là (durante l’ultima partita del girone con gol del portiere Trubin, ndr).