Trubin (portiere del Benfica) ha eguagliato i gol di Vinicius in questa Champions: il brasiliano non è più quello di prima

La caduta del Real al Da Luz ha fatto rumore, soprattutto per come è arrivata: grazie a un gol di Trubin, portiere del Benfica. La squadra di Mourinho è riuscita ad agguantare i playoff e ha eliminato il Real dalle prime otto. Protagonista in negativo? Vinicius, come ne parla Mundo Deportivo.

Vinicius, cosa succede?

Si legge su Mundo:

La sconfitta del Real Madrid contro il Benfica offre moltissimi spunti di riflessione, poiché in una partita in cui bastava il pareggio è stato travolto (2-4), e non è finita con un passivo maggiore solo grazie a Thibaut Courtois, rimanendo così fuori dalla Top-8 e dovendo disputare i playoff.

Uno di quelli che non è stato all’altezza (ancora una volta) è stato Vinícius Jr., protagonista di una stagione deludente. Anzi, dopo la sua rivendicazione per non aver vinto il Pallone d’Oro due stagioni fa, non sembra più essere tornato quello di prima.

Il dato che lo dimostra è il seguente: Trubin, con il suo gol, ha eguagliato Vinícius in questa Champions League. Infatti, in 7 partite, il brasiliano è riuscito a segnare soltanto una rete nella fase a gironi (contro il Monaco, ndr). Numeri decisamente insufficienti per una presunta stella della squadra.

Senza dubbio, molte ombre su Vinicius, che è stato anche al centro delle critiche per aver messo Xabi Alonso con le spalle al muro.