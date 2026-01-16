Xabi Alonso dimostra che i grandi allenatori gestiscono il contesto, come Ancelotti Conte e Allegri (The Athletic)

Aveva il pedigree perfetto per il Real Madrid, eppure... "Ci facciamo facilmente ingannare dalle tendenze, ma i "vecchi" sanno allenare per sottrazione e mantengono valore come l'oro"

Come è possibile che Xabi Alonso abbia fallito al Real Madrid? “Conosceva il club – scrive James Horncastle su The Athletic – Conosceva la storia e la tradizione, le aspettative. Conosceva Florentino Perez, i tifosi, i media. (…) Ma a quanto pare una vita passata a prepararti ad allenare il Real Madrid non ti prepara per il Real Madrid”.

Il fatto, scrive Horncastle, è che al Real Madrid “non puoi fare quello che Guardiola consigliò ad Alonso di fare prima della vittoria per 2-1 del Manchester City al Bernabeu a dicembre. “Que mee con la suya”. Piscia con il tuo pene. Lui è un caso unico e, per usare il suo modo di dire, può “ mee con la suya” . Altri allenatori ci hanno provato, come Enzo Maresca e Ruben Amorim, ma il paraschizzi ha lasciato solo un segno sulfureo. Alla fine, hanno pagato tutti il ​​prezzo di essere se stessi invece di essere ciò che il loro club voleva che fossero, rovinati da un mix del loro apparente fondamentalismo e dall’incapacità di influenzare il reclutamento a loro piacimento. Non si sono adattati di conseguenza, non hanno mantenuto la rotta e non hanno giocato a lungo termine per un tempo sufficiente a espandere il loro potere, come ha fatto, ad esempio, Mikel Arteta all’Arsenal”.

E’ fatale che in questo discorso su Alonso torni il grande benchmark: Carlo Ancelotti. Scrive Athletic: “Quando si spiega il successo di Ancelotti a Madrid (e altrove), la sua capacità di “gestire la squadra verso l’alto” non è stata solo riconosciuta, ma sopravvalutata, come se questa caratteristica da sola fosse sufficiente per vincere il record di cinque Champions League da allenatore. Si è sottovalutata la sua capacità di gestire la situazione a 360 gradi, di adattarsi ai tempi e di comprendere il contesto in cui si trovava ad operare. Considerare Ancelotti un maestro della strategia in sala riunioni e non nello spogliatoio dimostra quanto siamo incapaci di comprendere il concetto di grande gestione”.

“Ci lasciamo facilmente ingannare da parole d’ordine, tendenze e dalla scoperta di qualcosa di intelligente e fruibile. Nuovi trucchi in un vecchio gioco. Indicare asteroidi tattici che promettono di spazzare via una generazione di allenatori come se fossero dinosauri. Ma gestire con successo una squadra di calcio è ancora radicato nella gestione di persone e situazioni, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia un oligarca o un primo ministro, che la competizione in cui ti trovi sia il primo turno della Coppa del Re o la finale della Champions League e che il tuo avversario sia Big Sam o Roberto De Zerbi. In un’epoca in cui il calcio è più ricco che mai, non riusciamo ancora a vedere tutto. Sottovalutiamo l’invisibile, non riusciamo a intuire l’intangibile e non cogliamo il significato delle sottigliezze”.

Prosegue Horncastle:

“I migliori allenatori, come dicono gli italiani, sono quelli che fanno meno danni. Si fanno da parte. Non si intromettono né interferiscono troppo e, in questo caso, Ancelotti, coinvolgendo i giocatori, stava contemporaneamente allenando e gestendo la squadra. Un principio della filosofia buddista sostiene che il significato appare quando l’ego si ritira e il suo superpotere è quello di metterlo da parte e fare ciò che è meglio per i giocatori. Ancelotti assomiglia ai grandi chef che raggiungono un punto della loro formazione e carriera in cui cucinano in modo semplice e lasciano che gli ingredienti esprimano il loro meglio”.

“Una delle ironie del calcio odierno è che gli allenatori giovani ed emergenti sembrano più radicati nei loro schemi rispetto alla vecchia guardia. Quelli presentati come innovatori, la nuova ondata, si rifiutano di cambiare o di integrarsi e finiscono per naufragare. Nessuno è più ingannevole in questo senso di Guardiola, icona di un particolare modo di giocare, che è rimasto fedele a se stesso ma non è mai rimasto lo stesso. Ognuna delle sue squadre è stata diversa, inclusa l’attuale versione del City con un portiere e un attaccante che molti giornalisti, non volendo abbandonare il vecchio prisma attraverso cui guardare le sue squadre, considerano non in linea con Guardiola”.

“Gli Alonso, gli Amorim, i Maresca e i Rosenior potrebbero ancora essere il futuro. Ma rappresentano anche un rischio. Gli Ancelotti, gli Allegri, i Conte e i Guardiola sono ancora i soldi sicuri per i club. Vecchi (o in alcuni casi un po’ più vecchi), ma pur sempre oro. Metalli preziosi che mantengono il loro valore più a lungo di quanto la gente vorrebbe ammettere”.