Xabi Alonso dimostra che i grandi allenatori gestiscono il contesto, come Ancelotti Conte e Allegri (The Athletic)
Aveva il pedigree perfetto per il Real Madrid, eppure... "Ci facciamo facilmente ingannare dalle tendenze, ma i "vecchi" sanno allenare per sottrazione e mantengono valore come l'oro"
Come è possibile che Xabi Alonso abbia fallito al Real Madrid? “Conosceva il club – scrive James Horncastle su The Athletic – Conosceva la storia e la tradizione, le aspettative. Conosceva Florentino Perez, i tifosi, i media. (…) Ma a quanto pare una vita passata a prepararti ad allenare il Real Madrid non ti prepara per il Real Madrid”.
Il fatto, scrive Horncastle, è che al Real Madrid “non puoi fare quello che Guardiola consigliò ad Alonso di fare prima della vittoria per 2-1 del Manchester City al Bernabeu a dicembre. “Que mee con la suya”. Piscia con il tuo pene. Lui è un caso unico e, per usare il suo modo di dire, può “ mee con la suya” . Altri allenatori ci hanno provato, come Enzo Maresca e Ruben Amorim, ma il paraschizzi ha lasciato solo un segno sulfureo. Alla fine, hanno pagato tutti il prezzo di essere se stessi invece di essere ciò che il loro club voleva che fossero, rovinati da un mix del loro apparente fondamentalismo e dall’incapacità di influenzare il reclutamento a loro piacimento. Non si sono adattati di conseguenza, non hanno mantenuto la rotta e non hanno giocato a lungo termine per un tempo sufficiente a espandere il loro potere, come ha fatto, ad esempio, Mikel Arteta all’Arsenal”.
E’ fatale che in questo discorso su Alonso torni il grande benchmark: Carlo Ancelotti. Scrive Athletic: “Quando si spiega il successo di Ancelotti a Madrid (e altrove), la sua capacità di “gestire la squadra verso l’alto” non è stata solo riconosciuta, ma sopravvalutata, come se questa caratteristica da sola fosse sufficiente per vincere il record di cinque Champions League da allenatore. Si è sottovalutata la sua capacità di gestire la situazione a 360 gradi, di adattarsi ai tempi e di comprendere il contesto in cui si trovava ad operare. Considerare Ancelotti un maestro della strategia in sala riunioni e non nello spogliatoio dimostra quanto siamo incapaci di comprendere il concetto di grande gestione”.
“Ci lasciamo facilmente ingannare da parole d’ordine, tendenze e dalla scoperta di qualcosa di intelligente e fruibile. Nuovi trucchi in un vecchio gioco. Indicare asteroidi tattici che promettono di spazzare via una generazione di allenatori come se fossero dinosauri. Ma gestire con successo una squadra di calcio è ancora radicato nella gestione di persone e situazioni, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia un oligarca o un primo ministro, che la competizione in cui ti trovi sia il primo turno della Coppa del Re o la finale della Champions League e che il tuo avversario sia Big Sam o Roberto De Zerbi. In un’epoca in cui il calcio è più ricco che mai, non riusciamo ancora a vedere tutto. Sottovalutiamo l’invisibile, non riusciamo a intuire l’intangibile e non cogliamo il significato delle sottigliezze”.
Prosegue Horncastle:
“I migliori allenatori, come dicono gli italiani, sono quelli che fanno meno danni. Si fanno da parte. Non si intromettono né interferiscono troppo e, in questo caso, Ancelotti, coinvolgendo i giocatori, stava contemporaneamente allenando e gestendo la squadra. Un principio della filosofia buddista sostiene che il significato appare quando l’ego si ritira e il suo superpotere è quello di metterlo da parte e fare ciò che è meglio per i giocatori. Ancelotti assomiglia ai grandi chef che raggiungono un punto della loro formazione e carriera in cui cucinano in modo semplice e lasciano che gli ingredienti esprimano il loro meglio”.
“Una delle ironie del calcio odierno è che gli allenatori giovani ed emergenti sembrano più radicati nei loro schemi rispetto alla vecchia guardia. Quelli presentati come innovatori, la nuova ondata, si rifiutano di cambiare o di integrarsi e finiscono per naufragare. Nessuno è più ingannevole in questo senso di Guardiola, icona di un particolare modo di giocare, che è rimasto fedele a se stesso ma non è mai rimasto lo stesso. Ognuna delle sue squadre è stata diversa, inclusa l’attuale versione del City con un portiere e un attaccante che molti giornalisti, non volendo abbandonare il vecchio prisma attraverso cui guardare le sue squadre, considerano non in linea con Guardiola”.
“Gli Alonso, gli Amorim, i Maresca e i Rosenior potrebbero ancora essere il futuro. Ma rappresentano anche un rischio. Gli Ancelotti, gli Allegri, i Conte e i Guardiola sono ancora i soldi sicuri per i club. Vecchi (o in alcuni casi un po’ più vecchi), ma pur sempre oro. Metalli preziosi che mantengono il loro valore più a lungo di quanto la gente vorrebbe ammettere”.