Cavani in Argentina è considerato un ex calciatore: “Deve ritirarsi, è diventato inutile in campo”

Le Parisien: nell'ultima partita col Boca è stato capitano, ma non è riuscito a incidere; quando è uscito dal campo, ha ricevuto tanti fischi dai tifosi.

Edinson Cavani non ha ancora intenzione di ritirarsi dal calcio giocato, nonostante abbia 39 anni. L’ex attaccante del Napoli sta però offrendo prestazioni deludenti al Boca, e molti tifosi argentini lo stanno criticando duramente, invitandolo ad appendere gli scarpini al chiodo.

Le Parisien scrive:

Il finale di carriera si avvicina per Edinson Cavani. A 39 anni, l’ex Psg non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. Ora è al Boca Juniors, dal luglio 2023, ma sta vivendo un periodo difficile. Dall’inizio della stagione a gennaio, ha collezionato solo due brevi apparizioni, a causa di un colpo della strega. E anche la sua ultima partita, contro il Racing Club de Avellaneda con la fascia di capitano al braccio, è andata molto male. Statico, incapace di incidere sulla difesa avversaria, l’uruguaiano ha lasciato il campo al 79esimo minuto tra i fischi dei propri tifosi. Quanto basta per alimentare le voci su un possibile ritiro, lui che è sotto contratto fino al prossimo dicembre.

Intervistato da Espn, l’ex giocatore del Boca Juniors Oscar Ruggeri non ha usato mezzi termini: “Deve smettere di giocare. A 40 anni è difficile continuare a giocare nel nostro campionato. Secondo me, se non prende questa decisione è perché vuole provare ancora a raddrizzare la situazione e poi andarsene”, ha dichiarato il campione del mondo 1986 con l’Argentina. E’ intervenuto anche il giornalista Mariano Closs in merito: “Non è più una questione di allenatore, ma della dirigenza. In campo lo si vede solo protestare contro le decisioni arbitrali o cercare di separare i giocatori. Come calciatore, è inutile”.