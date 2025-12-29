La bufala dell’addio di Cavani era solo un pesce di dicembre, eppure in tanti ci sono cascati

La lunga e commovente lettera d'addio pubblicata da molti era solo un "Dia de los Inocentes", l'equivalente del nostro "Pesce d'Aprile" per i paesi ispanofoni che festeggiano questo giorno il 28 dicembre.

Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare insistentemente la notizia del presunto addio al calcio giocato di Edison Cavani con tanto di post social a lui attribuiti. In realtà però quella sull’addio al calcio di Cavani è una fake news. O meglio uno scherzo a quanto pare molto ben riuscito, dato che in molti ci sono cascati.

L’attaccante del Boca Juniors, che ha da poco rinnovato il suo contratto fino alla fine del 2026, in realtà continua a giocare e sui suoi social non c’è traccia di un possibile saluto al calcio: si sta godendo le festività con la sua famiglia, forse ignaro della bufala che sta circolando che si è diffusa velocemente anche in Italia.

Leggi anche: Conte chiagne e fotte o è vero che il Napoli non è al livello di Juventus, Milan e Inter?

La falsa notizia è partita da X, dove il profilo “Analytics Boca” ha diffuso un comunicato inventato e attribuito a Cavani, ricco di ringraziamenti e riflessioni di fine carriera. “Grazie di tutto, calcio. Mi hai formato, sfidato e insegnato a rialzarmi…Me ne vado in pace, con la serenità di sapere di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Con errori, con successi, ma sempre con rispetto per questa professione che mi ha dato tanto”.

Si tratta di una battuta nata sui social media in occasione del “Dia de los Inocentes”, ossia l’equivalente del nostro “Pesce d’Aprile” per i paesi ispanofoni che festeggiano questo giorno particolare proprio il 28 dicembre.