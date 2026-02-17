Cassano: “Marotta può al massimo abbindolare quei quattro coglioni che scrivono quello che dice. Fa l’addetto stampa”

Durante la trasmissione Youtube Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato di Giuseppe Marotta e delle sue dichiarazioni a difesa di Bastoni e dell’Inter a seguito della simulazione in Inter-Juventus, che ha poi portato all’espulsione di Kalulu per somma di ammonizioni. Di seguito un estratto significativo del suo pensiero, espresso durante la puntata.

Cassano: «Marotta deve stare zitto, lo conosco, crede di essere il migliore»

«Marotta in questo momento non può dire a Chiellini cosa fare, perché Giorgio ha parlato bene, non ha attaccato l’Inter o Bastoni. Ha parlato benissimo e ha iniziato da poco, è andato col suo status a parlare in televisione dicendo la realtà dei fatti. Ovvero che Inter-Juve è stata falsata. Ha già fatto meglio di Marotta. Io non dico niente a Giorgio, sono d’accordo al 110%. Marotta lo conosco, chiamiamolo personaggio perché lui crede di essere il miglior dirigente e addetto stampa in Italia. Non deve parlare di calcio, lo conosco troppo bene. Anche quando era alla Juventus e ha avuto favori attaccava tutti gli altri, non facesse il gioco delle tre carte, può al massimo abbindolare quei quattro coglioni (i giornalisti ndr) che scrivono quello che lui dice. Non sa fare il dirigente, deve stare zitto, è solo un grande addetto stampa. Deve stare zitto, quand’era dall’altra parte non faceva che tamponare. Non parla di niente, se domani va al Verona attaccherà l’Inter, va come il vento. Giorgio Chiellini è già molto meglio di lui»