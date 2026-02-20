Carrick punzecchia Amorim: “Non è stata una grande decisione escludere Mainoo in quel modo, Kobbie voleva andar via”

Il tecnico del Manchester United alla Bbc: “Dimentichiamo quanto sia ancora giovane. Gli ho dato un paio di piccoli consigli, qualche indicazione sulla posizione e qualche altra piccola cosa”

Michael Carrick ha dichiarato che non è stata “una grande decisione” esiliare Kobbie Mainoo dal Manchester United, lodando il giovane centrocampista definendolo “incredibile”.

Mainoo, 20 anni, aveva vissuto una stagione difficile prima della nomina di Carrick a allenatore ad interim del primo team il mese scorso, con l’ex tecnico Ruben Amorim che lo aveva praticamente escluso dai suoi piani.

Carrick accusa Amorim

Racconta il Daily Mail:

“La situazione di Mainoo a Old Trafford era talmente complessa che il giovane aveva espresso privatamente alla dirigenza il desiderio di lasciare il club per giocare con regolarità in prima squadra.

Carrick, tuttavia, ha teso la mano al centrocampista, coinvolgendolo fin da subito nei suoi piani. L’internazionale inglese ha ripagato la fiducia del suo allenatore, diventando un punto fermo nella striscia di cinque partite di Premier League senza sconfitte del Manchester United”.

Per Carrick, coinvolgere Mainoo nei piani della squadra è stata una scelta naturale. Ha dichiarato alla Bbc:

“Conosco Kobbie da molto tempo. Ho iniziato a lavorare con lui quando penso avesse 13 o 14 anni, mentre stavo facendo i corsi per le mie qualifiche da allenatore – diversi anni fa. Piccoli passi. E poi, ovviamente, quando sono stato qui la prima volta, lui era un po’ coinvolto.

Conoscerlo e aver visto le sue prestazioni a livelli così alti in occasioni importanti… quello che Kobbie ha fatto a una così giovane età è davvero incredibile. Dimentichiamo quanto sia ancora giovane. Sono semplicemente un grande fan nel vederlo giocare e nel sapere di cosa è capace. Quindi non è stata davvero una grande decisione farlo giocare.

E, ad essere onesti, non è facile trovare ritmo e forma quando non giochi. Ci sono cose su cui può migliorare, aspetti da perfezionare, ma non ci siamo ancora concentrati su questo perché stiamo semplicemente lasciando che ritrovi il suo flusso e il ritmo nel giocare a calcio di nuovo.

Sono stato molto attento a non dargli troppe indicazioni – un paio di piccoli consigli, qualche suggerimento sulla posizione e qualche altra piccola cosa – ma ho fiducia in quello che è. È un calciatore fantastico e ha un talento enorme.”