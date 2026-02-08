Carnevali si modera su Audero ma non cambia idea: “È un peccato che Sassuolo-Inter non possa essere vissuta e seguita da tutti”

In settimana aveva detto: "Stop ai tifosi dell’Inter a Sassuolo? Mi fa incazzare, perdiamo opportunità di incasso”. Oggi a Sky Sport: "Nessuna gara è mai scritta in anticipo. Il Var? Va fatta una riflessione: darei ragione a De Rossi, così si rovina il calcio”

A circa mezz’ora dal fischio d’inizio di Sassuolo–Inter, Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Le parole di Carnevali

Il Sassuolo ha spesso messo in difficoltà l’Inter: cosa accade in partite di questo tipo?

«Credo sia il lato più affascinante del calcio: nessuna gara è mai scritta in anticipo. L’Inter è la squadra più forte, ma quando affronti avversari di questo livello trovi sempre qualcosa in più, uno stimolo ulteriore per provare a fare qualcosa di speciale, di straordinario».

Che sensazioni prova dopo quanto accaduto nel caso Audero? E oggi mancano anche i tifosi ospiti.

«Quando succedono episodi del genere dispiace molto. Si perde lo spirito e il piacere del calcio, che dovrebbe essere prima di tutto divertimento. Anche noi attendiamo questa partita con entusiasmo: l’assenza dei tifosi rappresenta un danno soprattutto per lo spettacolo, più che dal punto di vista economico. È un peccato per lo sport che una gara così non possa essere vissuta e seguita da tutti».

Fa discutere il Var, poi si parla del fatto che si giochi troppo. Ha consigli sul tema?

«Ci vorrebbe tanto tempo e non so se potremmo comunque risolverle. Si gioca troppo? Dipende, sono i grandi club a farlo, che sono anche quelli con più possibilità di spendere e prendere giocatori. Penso sia rivolto a loro, che hanno riscontri economici differenti. Sul Var va fatta una riflessione: darei ragione a De Rossi, sono d’accordo con lui, se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio»

Le dichiarazioni di qualche giorno fa

Ricordiamo che circa 5 giorni fa il tenore delle sue dichiarazioni sul caso Audero e sul conseguente blocco della trasferta per i supporters nerazzurri era stato questo: “È una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi, come società, è un’opportunità per fare degli incassi, in quanto la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo chiudere e non dare la possibilità agli altri tifosi dell’Inter.