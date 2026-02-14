Buongiorno ha la fiducia di Conte e dello spogliatoio, ora serve che ritrovi serenità
CorSport: «Sono cose che capitano», gli ha detto il tecnico dopo gli errori contro il Genoa. Contro la Roma sarà sul centrosinistra, posizione in cui può sfruttare meglio anticipo e letture.
Alessandro Buongiorno domani dovrebbe tornare titolare nel match contro la Roma, vista anche la squalifica di Juan Jesus. Il difensore ex Torino è chiamato a cancellare la brutta prestazione contro il Genoa e, in generale, un periodo no con prestazioni altalenanti.
Il Corriere dello Sport scrive:
Contro la Roma, Alessandro Buongiorno si gioca molto più di una maglia da titolare: si gioca la possibilità di rimettere in ordine i pensieri dopo una settimana complicata, segnata dagli errori di Genova. Il calcio, però, concede sempre una nuova partita, una nuova fotografia da scattare. E quella di domenica può essere l’immagine giusta per ricominciare. Oggi al Napoli serve il Buongiorno che aveva convinto tutti nel primo anno in azzurro: attento, solido, praticamente impossibile da superare nell’uno contro uno. Conte non ha mai smesso di crederci. Dopo la sostituzione di Marassi gli si è avvicinato per rincuorarlo con parole semplici, quasi paterne: «Sono cose che capitano». Nessun processo, nessuna sentenza. Solo la richiesta di ritrovare serenità.
Anche lo spogliatoio si è stretto attorno a lui. Contro la Roma dovrebbe tornare sul centrosinistra della difesa, posizione in cui può sfruttare meglio anticipo e letture, senza caricarsi di costruzione forzata. Una scelta che sa di ritorno alle origini, alla ricerca della normalità prima ancora della prestazione perfetta.