Bremer: “Spalletti è come un filosofo, parla anche di cose a livello mentale”
A Dazn: "Lo Scudetto è andato, dobbiamo centrare la qualificazione in Champions"
Gleison Bremer, intervenuto a Dazn per presentare il derby d’Italia (domani alle 20:45), ha così parlato di Luciano Spalletti e degli obiettivi della Juve.
Le parole di Bremer
Lei ha detto che Spalletti è uno dei migliori allenatori che ha avuto negli ultimi anni. Gli ha detto qualcosa dopo l’intervista?
“No, però l’ho visto durante l’intervista e ha spiegato che non ama chi parla troppo di lui. Conosciamo le sue qualità, siamo solo all’inizio del percorso, c’è ancora tanto da fare. Bisogna restare con i piedi per terra e continuare a lavorare.”
Che cosa lo distingue dagli altri?
“È navigato. Ha già affrontato numerose situazioni, è un po’ come un filosofo e parla anche di cose a livello mentale.”
Cosa può ottenere la Juventus in questo torneo?
“Siamo distanti dallo Scudetto, lo sappiamo tutti, ormai è andato. Dobbiamo dare il massimo e provare a raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions.”
La motiva il fatto che ci sia un tecnico italiano come Ancelotti alla guida del Brasile?
“Sì, perché sembra guardi la Serie A con una prospettiva diversa. Ho parlato con i suoi collaboratori e mi hanno detto che sto facendo un buon lavoro.”