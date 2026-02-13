Bremer: “Spalletti è come un filosofo, parla anche di cose a livello mentale”

Gleison Bremer, intervenuto a Dazn per presentare il derby d’Italia (domani alle 20:45), ha così parlato di Luciano Spalletti e degli obiettivi della Juve.

Le parole di Bremer

Lei ha detto che Spalletti è uno dei migliori allenatori che ha avuto negli ultimi anni. Gli ha detto qualcosa dopo l’intervista?

“No, però l’ho visto durante l’intervista e ha spiegato che non ama chi parla troppo di lui. Conosciamo le sue qualità, siamo solo all’inizio del percorso, c’è ancora tanto da fare. Bisogna restare con i piedi per terra e continuare a lavorare.”

Che cosa lo distingue dagli altri?

“È navigato. Ha già affrontato numerose situazioni, è un po’ come un filosofo e parla anche di cose a livello mentale.”

Cosa può ottenere la Juventus in questo torneo?

“Siamo distanti dallo Scudetto, lo sappiamo tutti, ormai è andato. Dobbiamo dare il massimo e provare a raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions.”

La motiva il fatto che ci sia un tecnico italiano come Ancelotti alla guida del Brasile?

“Sì, perché sembra guardi la Serie A con una prospettiva diversa. Ho parlato con i suoi collaboratori e mi hanno detto che sto facendo un buon lavoro.”