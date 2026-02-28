Boniek: “I simulatori andrebbero fischiati anche dai propri tifosi. Agnelli mi avrà tolto la stella per fare contenti gli ultrà”

Al Corsport: "Vi svelo un segreto, i calciatori fanno la doccia, escono dallo stadio e continuano la loro vita. Sono gli allenatori a essere stressati. Spalletti avrà dormito male"

Boniek intervistato dal Corriere dello Sport, a firma Giorgio Marota.

La Juve può avere un contraccolpo dopo il Galatasaray?

“Vi svelo un segreto: i calciatori fanno la doccia, escono dallo stadio e continuano la loro vita. Sono gli allenatori a essere

stressati”.

E Spalletti come lo vede?

“Male, non avrà dormito”.

“Mi viene da ridere quando sento parlare di Zibì seconda punta. Potevo fare 7-8 ruoli. Alla Roma ho fatto pure il difensore. E con la Polonia il centravanti: tripletta contro il Belgio. Ero un centrocampista box-to-box”.

Ne nascono ancora così?

“Ai miei tempi c’erano centinaia di numeri 10. Maradona, Zico, Platini. Maiellaro ve lo ricordate? In pochi forse. Ma quanto era forte. Oggi vanno in palestra. Noi avevamo il fi sico degli ottocentisti. Adesso hanno fisionomia e muscoli da sprinter. Però appena li sfiori volano per terra”.

I simulatori, c’è chi non li sopporta più.

Boniek: “Presente. Li detesto, come Gasp. I tifosi dovrebbero fischiarli pure se giocano per la loro squadra. È una roba vergognosa. Da anni dico che se uno richiede l’interruzione del gioco e non c’è fallo, quando si riparte deve stare due minuti fuori. Ci sono giocatori che muoiono 8-10 volte a partita”.

Dopo tanti anni, ha capito perché allo Stadium hanno tolto la sua stella?

Boniek: “Forse non mi interessa più. Pare non abbiano gradito qualche mia dichiarazione, ma io sono stato sempre onesto con tutti. Lo dissi tempo fa: do 1.000 euro in beneficenza per ogni articolo che mi portano in cui offendo la Juve, ma ancora non si è presentato nessuno. Anzi, i tifosi mi vogliono

bene. Ho criticato Moggi, è vero. Sarà stata una trovata di Andrea Agnelli per avere buoni rapporti con gli ultras”.