Bis per la Lollobrigida. La mamma volante porta a casa il secondo oro

Francesca Lollobrigida torna sul primo gradino del podio a Milano Cortina 2026 conquistando una splendida medaglia d’oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità su pista lunga. Una gara fatta di ritmo, gestione delle energie e cambi di passo continui, in cui l’azzurra ha messo insieme lucidità e tenacia. Francesca Lollobrigida è medaglia d’oro a Milano Cortina con il tempo di 6:46.17 per soltanto 10 centesimi di vantaggio dall’olandese Conijn.

Un successo che arriva dopo quella conquistata ieri sulla distanza dei 3mila metri femminili che ha sicuramente rappresentato un risarcimento ai tanti infortuni e difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni, dove non è mancata una certa attenzione della sua federazione sportiva quando ha deciso di avere un bambino, sostenendola e aiutandola nel suo doppio ruolo di atleta sportiva e di mamma.

Bellissima l’immagine di ieri, della sua corsa incontro al suo bambino, poco dopo aver vinto la medaglia d’oro (con annesso nuovo record olimpico sulla distanza). Una foto che resterà nella memoria dei tifosi italiani, quell’abbraccio al piccolo Tommaso di soli tre anni. E poi nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. E sempre con il figlio in braccio ha risposto alle domande dei giornalisti che la volevano intervistare.