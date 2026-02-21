Bastoni ha cercato l’ammonizione per assicurarsi il derby? A Dazn non hanno dubbi: “Sì, è evidente”

Era diffidato, così salterà il Genoa e giocherà col Milan. Hernanes: io l'ho fatto in carriera. Ferrara: chiediamo al pubblico cosa pensa: è giusto farlo? Hanno ricordato che Rabiot è nella medesima situazione

Bastoni ha cercato l’ammonizione per assicurarsi il derby? A Dazn non ha dubbi: “Sì, è evidente”

A Dazn si sono accorti dell’inutile fallo a centrocampo commesso a centrocampo da Bastoni nel finale di Lecce-Inter 0-2: si è aggrappato a un avversario che nemmeno stava andando in porta. Nessuno dubita che l’abbia fatto apposta. Bastoni era diffidato e così si è assicurato la possibilità di giocare il derby. Salterà il match col Genoa. È quello che abbiamo definito il metodo Mourinho.

Hernanes dichiara di averlo fatto in carriera. Ciro Ferrara ha scherzato dicendo che lui non aveva bisogno di farsi ammonire apposta perché lo ammonivano già naturalmente. E poi ha aggiunto: “Dovremmo chiedere al nostro pubblico: è giusto farsi ammonire volontariamente e quindi decidere di saltare una partita per poi giocarne un’altra?”.

Hanno poi parlato di Rabiot che è nella medesima posizione, è diffidato.