Manna: “Accetto l’errore arbitrale, ma c’è il Var. Un check Var c’è stato? Qualcuno al di sopra deve fare dei ragionamenti”

In conferenza: "Veniamo qui, facciamo un tipo di partita e uscire da qui senza punti non per demeriti nostri è grave"

Dopo il duro intervento a Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha sotituito l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa dopo la sfida contro l’Atalanta.

Atalanta-Napoli 2-1, Manna in conferenza

“Abbiamo fatto una grande partita come contro la Roma, siamo venuti a Bergamo e siamo andati in vantaggio di due gol: quello che ha visto Chiffi e non ha visto il Var si commenta da solo, è sconcertante e sotto gli occhi di tutti. Solo loro non l’hanno visto.

Cosa si può fare? “Non funziona niente oggi, il protocollo vale prima o dopo? Abbiamo avuto in passato episodi sfortunati e fortunati in un campionato, non ci siamo mai lamentati. A Torino c’è un rigore su Hojlund mai rivisto, il mister non ha mai parlato di errori arbitrali e Var ma è una annata complicata. Veniamo qui, facciamo un tipo di partita e uscire da qui senza punti non per demeriti nostri è grave: se ogni settimana c’è un problema le cose non vanno, ma non dobbiamo essere noi a fare determinati ragionamenti.

Incontro tra dirigenti, allenatori e arbitri? “Io accetto l’errore arbitrale, è umano e tutti sbagliamo. Ma se il Var può aiutare l’arbitro, non lo sta aiutando e oggi non si è aiutato da solo. Dalla tribuna pensavamo che il pallone di Hojlund fosse uscito dal campo, non c’era nulla: un check Var c’è stato? Il gioco è ripreso subito. Non siamo gli unici, qualcuno al di sopra deve fare dei ragionamenti”