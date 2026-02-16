Ass Cosenza sul restyling stadio Maradona: “Faremo i lavori anche senza gli Europei. Via la pista d’atletica”

In vista degli Europei 2032, il Comune di Napoli sta lavorando al progetto di riqualificazione dello stadio di Fuorigrotta per poterlo presentare alla Figc entro luglio. L’assessore Edoardo Cosenza ha spiegato in un’intervista alla Web TV Comune di Napoli i punti salienti del restyling che andrà avanti garantendo tutti i posti e senza sospendere le partite.

Restyling stadio Maradona

“Noi come motivazione abbiamo la candidatura di Napoli per gli Europei del 2032, ma la questione è più profonda. Bisogna modernizzare il Maradona: il primo obiettivo è avere uno stadio con visibilità migliore. Il primo anello è fuori regole Uefa, è troppo basso e ha una curva di visibilità non ammissibile. Stiamo progettando un primo anello che arrivi il più vicino al campo: 7.5 metri dal lato delle curve, dal lato dei distinti 6 metri. La visibilità diventerebbe quella del Parco dei Principi del Psg”.

Pista d’atletica?

“È impossibile che rimanga se si vogliono rispettare le regole Uefa, bisogna avvicinare gli spettatori al campo e andare sopra la pista come hanno fatto in tutti gli altri stadi di questa tipologia ovale come il Parco dei Principi, il Maracana, il Monumental.

Per la pista d’atletica il sindaco sta pensando ad altre soluzioni nella zona di Fuorigrotta tra Cus e parco dello Sport a Bagnoli. Preliminarmente c’è la lavorazione del terzo anello che è chiuso da oltre vent’anni. È chiuso per problemi non di sicurezza, ma di fastidiose vibrazioni. Partiremo dal terzo anello dei distinti: avendo questi nuovi posti potremo lavorare senza impattare sul campo. Non si perderà mai neanche un posto, il Calcio Napoli potrà continuare a giocare lì senza alcun problema. Entro luglio bisogna presentare il progetto a Uefa e Figc.

Sulla Tribuna aspettiamo suggerimenti dal Calcio Napoli. La società ha sempre ricevuto tutti i nostri progetti, per adesso il modello è quello presentato dal Calcio Napoli nel 2015, migliorato. La prima cosa che faremo è fare i lavori per dare i posti riservati sotto la Tribuna centrale. I parcheggi, mai aperti da Italia 90, saranno la prima cosa che faremo.

Vorremmo una galleria delle superstar della storia del Calcio Napoli, magari con delle finestre per fare vedere il vecchio stadio. Lo stiamo progettando e lo mostreremo. Adesso stiamo lavorando alla sostanza.

Il restyling da parte del Comune andrà avanti anche senza gli Europei, sì. C’è una necessitò di modernizzare lo stadio. Poi ci sono parti ausiliare che chiede la Uefa che possiamo farle e non farle. La parte più importante come gli spalti, la modernizzazione dei servizi e una nuova estetica esterna le porteremo avanti in ogni caso”.