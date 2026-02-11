Arianna Fontana: “Oro a 35 anni? Non c’è un segreto per restare giovani, forse perché ci alleniamo al freddo”

Al Messaggero dopo l'oro nella staffetta mista: "Avevo 15 anni e 10 mesi alla prima Olimpiade. Ho vinto tutto quello che ho sognato. Futuro? Non ci penso, perché non è finita qui".

Il Messaggero ha intervistato Arianna Fontana, che ieri ha vinto l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’intervista ad Arianna Fontana

Come si fa a fare la differenza a 35 anni?

“Non c’è un segreto per restare giovani. Forse perché ci alleniamo al freddo”.

Si aspettava questo oro?

“Sì, perché è una staffetta che abbiamo costruito negli ultimi mesi. E’ un lavoro lungo, fatto di dettagli, fiducia, automatismi. Prima di entrare sul ghiaccio, Thomas Nadalini ci ha detto: “Questa è casa nostra, siamo qui per difenderla”. Da lì è nato tutto”.

Ancora una volta, ha spaccato la gara: suo il sorpasso decisivo sulla Cina…

“Mi stavo già preparando. L’occasione è arrivata quando l’atleta cinese ha perso il passo. Lì abbiamo gestito la gara, calmi“.

Vent’anni dopo Torino, è ancora lì:

“Avevo 15 anni e 10 mesi alla prima Olimpiade. Non avrei mai immaginato di essere qui oggi con un altro oro. Stamattina mi sono detta che ho avuto una carriera lunga. Ho vinto tutto quello che ho sognato. Allora ho pensato: divertiti, sei pronta”.

A 35 anni pensa già al futuro?

“No, anche perché non è finita qui“.