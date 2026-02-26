Anguissa, ovvero a volte ritornano: è pronto per Verona (Corsport)

Anguissa, ovvero a volte ritornano: è pronto per Verona.

Anguissa, oltre cento giorni dopo. Il camerunese ieri ha giocato l’amichevole col Giugliano, ha giocato 45 minuti e se non ci saranno contrattempi (non si sa mai), sarà in panchina per sabato a Verona (si gioca alle ore 18).

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Frank è tornato a fare Anguissa: quarantacinque minuti in campo a correre, calciare e contrastare nell’allenamento congiunto con il Giugliano andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Il carnet dei gol, l’orgoglio degli ospiti di lavorare con i campioni d’Italia, l’adrenalina e il sole che anche ieri ha baciato Napoli e dintorni: tutto bello, tutto giusto, ma il vero e grande protagonista è stato lui. Soltanto Frank, 108 giorni dopo l’ultima apparizione in campo: a Bologna, il 9 novembre, era ancora il 2025 e Conte aveva fatto tremare i polsi e le mura negli spogliatoi del Dall’Ara.

Buone sensazioni diffuse, dopo l’allenamento congiunto. Buone risposte per un tempo corrispondente alla frazione di una partita: se anche oggi e domani i riscontri saranno convincenti, allora Anguissa ricomincerà il suo percorso dalla panchina al Bentegodi.