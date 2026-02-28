“Andate a fan…!” Conte esplode dopo il gol di Lukaku
La panchina del Napoli esulta, l'allenatore abbraccia Oriali e Big Rom e poi esulta
Il Napoli si salva dal pareggio catastrofico contro il Verona grazie alla zampata di Lukaku nell’ultimo secondo disponibile. Verona che aveva pareggiato con Akpa Akpro dopo il vantaggio di Hojlund al secondo minuto
Dopo il gol di Big Rom esplode di gioia la panchina azzurra, tutti a correre ad abbracciare il centravanti belga, che nell’esultare si toglie la maglia e si fa ammonire. Alla rete della vittoria il tecnico del Napoli, Antonio Conte, abbraccia Lele Oriali e si sfoga urlando: “Andate a fanculo!”
