Il paraguru Fabregas trattiene Saelemaekers per la maglia mentre sta giocando. E chi viene espulso? Allegri

Il calcio e gli arbitri italiani non si smentiscono mai. Poi il paraguru fa il leale e simpatico: "Chiedo scusa, ho fatto una cosa antisportiva. Come ha detto Chivu, devo tenere le mani a casa. Spero di non farlo più"

Il paraguru Fabregas fa una scorrettezza da terza serie: trattiene Saelemaekers per la maglia, e chi viene espulso? Allegri

Milan-Como 1-1. Nella ripresa Fabregas si rende protagonista di una scorrettezza da terza serie (con tutto il rispetto per la terza serie). Da allenatore, quindi da bordo campo, trattiene Saelemaekers mentre sta correndo. Ovviamente ne nasce un parapiglia. E indovinate chi viene espulso? Massimiliano Allegri. Mentre Fabregas il paraguru la fa franca. Il calcio italiano e gli arbitri italiani non si smentiscono mai.

Poi, da vero paraguru, Fabregas chiede scusa in tv e in conferenza. Fa pure il simpatico: “devo tenere le mani a posto come dice Chivu. Ho fatto una cosa antisportiva. Spero di non farla più”. Fabregas lamenta però la mancata espulsione del belga per doppio giallo. All’uscita dalla conferenza, trova Allegri e i due – lontani dalle telecamere – si beccano.

A Dazn Allegri ha commentato l’espulsione: “Penso ci sia stato un fallo. Saelemaekers stava riprendendo, penso lo abbia trattenuto Fabregas”. Dallo studio hanno fatto notare che l’allenatore del Como ha confessato il gesto e ha chiesto scusa, e Allegri ha aggiunto: “Capisco, ma allora la prossima volta che parte uno sulla linea faccio una scivolata ed entro anche io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers ed è venuto contro di me un membro del Como”.