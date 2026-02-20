Al Milan non capiscono perché i loro vengono ammoniti subito per proteste e altri giocatori delle big no (Gazzetta)

In Milan-Como l'entrata durissima di Van Der Brempt è rimasta impunita. Come Fabregas dopo il caso Saelemaekers. Rabiot è diffidato nonostante la squalifica (occhio alla partita prima del derby)

Al Milan non capiscono perché i loro vengono ammoniti subito per proteste e altri giocatori delle big no

La Gazzetta scrive della telefonata del Milan all’associazione arbitri per lamentarsi della direzione di gara di Milan-Como e dell’intero campionato.

Scrive la Gazzetta:

Il giorno dopo Milan-Como, la rabbia per l’infortunio di Pavlovic, colpito duramente alla tibia sinistra da Van der Brempt, si mischia all’amarezza per la scelta dell’arbitro Mariani di non estrarre neppure il cartellino giallo per il difensore. Anche perché dal campo è sembrato subito evidente che l’intervento del giocatore di Fabregas fosse particolarmente duro e soprattutto pericoloso.

A Milanello e in via Aldo Rossi, a mente fredda e dopo aver rivisto l’azione al replay (molti non ne avevano bisogno…), nessuno si spiega perché non ci sia stato un richiamo da parte del Var e, di conseguenza, il cartellino rosso. Non è il primo episodio che nel 2025-26 ha lasciato perplessi i dirigenti rossoneri e per questo ieri è partita una chiamata ai vertici dell’Aia. Non una protesta formale, ma comunque un modo per far capire garbatamente che quello che sta succedendo in termini di decisioni arbitrali non piace.

A essere espulso, poi, è stato l’allenatore livornese che è andato a “difendere” Saelemaekers dopo il battibecco con Fabregas. Insieme a Max sono stati allontanati anche il dirigente del Como Davide Cattaneo e un membro dello staff tecnico, Diego Perez Castillo, ma in via Aldo Rossi sostengono fosse Cesc, che ha ammesso il suo errore di fronte ai giornalisti, a meritare il cartellino rosso per aver trattenuto Saelemaekers per la maglia. Invece ha pagato Allegri, alla terza espulsione stagionale.

L’assenza di Allegri in panchina peserà.

Esattamente come avere ancora Rabiot nell’elenco dei diffidati dopo il doppio giallo rimediato nel finale a Pisa. Un solo cartellino (il primo), vista l’entità del contatto con Leris, era già considerato eccessivo; figuratevi il secondo per proteste. Anche perché in tema di proteste (vedi Modric a Roma, anche lui ammonito) non tutti i giocatori delle big vengono trattati allo stesso modo. E questo dà fastidio.

In ambiente Milan, a proposito di Rabiot diffidato, c’è preoccupazione per la partita prima del derby (Cremonese-Milan).