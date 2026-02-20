Che strano, Napoli e Milan sono le squadre che hanno avuto più rigori contro (le cose della vita)

La Gazzetta: il Milan si lamenta con i vertici arbitrali sia per la direzione di Milan-Como sia per una serie di decisioni in campionato. Inter, solo 2 rigori contro. Milan, leader dei rigori a favore (8)

Napoli e Milan sono le squadre che hanno avuto più rigori contro (le cose della vita)

Il Milan ieri si è lamentato con i vertici arbitrali per quel che è accaduto in Milan-Como: Van Der Brempt nemmeno ammonito per l’entrataccia su Pavlovic e poi l’espulsione di Allegri mentre lo scorretto Fabregas (che ha trattenuto Saelemaekers) l’ha fatta franca.

La Gazzetta scrive che il Milan non ha voluto polemizzare nel post-partita perché Rocchi è già al centro di vibrante polemiche per i fattacci di San Siro che hanno compromesso la regolarità del campionato.

Scrive la Gazzetta:

Al tempo stesso, però, non tutte le direzioni di gara sono piaciute al Diavolo e questo nelle scorse ore è stato fatto notare in maniera garbata all’Aia.

Mancano due punti contro il Sassuolo per il gol ingiustamente annullato a Pulisic (sarebbe stato quello del 3-1, la partita è poi finita 2-2); nessuno ha ancora trovato una spiegazione sia per il rigore non concesso a Nkunku nel match d’andata vinto contro il Bologna sia per il placcaggio di Moreo su Gabbia che ha favorito il momentaneo 2-1 di Nzola del Pisa a San Siro. Stride pure il dato dei rigori: il Milan è la squadra che ne ha avuti più contro (7) dopo il Napoli (8).Ce n’è abbastanza per una chiamata all’Aia e per sperare che certi casi non si ripetano più. A Milanello e in via Aldo Rossi hanno fiducia in un finale di campionato senza veleni ed errori.

Va ricordato però che il Milan è primo nella classifica dei rigori a favori, con 8 tiri. Il Napoli ne ha 4, l’Inter 5.

Nella classifica dei rigori contro, ovviamente l’Inter è in zona retrocessione con due rigori fischiati i nerazzurri (e su quello di Napoli intervenne pure Marotta e c’è chi sostiene che da allora molte cose siano cambiate)