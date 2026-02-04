Abodi: “Le Olimpiadi sono per tutte le tasche, costano come una partita di calcio o poco più, non capisco perché cercare polemiche”

“Si guarda spesso, nella forbice, il prezzo più alto e non il più basso. Le Olimpiadi sono per tutte le tasche, costano mediamente come una partita di calcio o poco più.

È il concetto stesso delle Olimpiadi quello di essere aperto a tutte le persone, non capisco perché si cerchi per forza la polemica”. Queste la prime parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, riportate da Ansa.

Abodi e le sue Olimpiadi d’élite

Poi, tornando sulla presenza di Ghali alla cerimonia d’apertura, sottolinea come “canterà e dirà le cose che concorderà con gli organizzatori. Quello non è un palco di un concerto qualunque, ma è il palco di una rappresentazione che ha delle regole che verranno rispettate da tutti. Nel rispetto di tutti”.

Mentre sulla tregua olimpica ammette che “lo sport è il contributo alla diplomazia che deve condurre non solo alla tregua olimpica ma alla pace. Continuano le aggressioni al popolo ucraino e questo è inaccettabile, mi auguro che il messaggio delle Olimpiadi possa essere percepito e apprezzato”.

Infine un pensiero sull’imminente inizio dei Giochi con la cerimonia di apertura:

“Siamo pronti dopo questa lunga attesa operosa di un lavoro durato anni che ora si consacra. Mi aspetto uno spettacolo straordinario, con il linguaggio di comunione che solo lo sport esprime e che dobbiamo portare nei giorni normali. Sarà una rappresentazione di ciò che siamo, cercheremo di prendere spunto da ciò che rappresentiamo a livello mondiale. Medaglie? Me ne aspetto più del passato perché oltre a quelle degli atleti ci saranno anche medaglie per le persone che hanno dato un contributo decisivo per la medaglia, lo decideranno gli atleti a chi darla. Questo è un valore molto forte perché è un riconoscimento del merito di chi ha contributo al successo“

Caso Audero

Sono queste, invece, le parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a Rtl 102.5, in merito al lancio in campo del petardo scoppiato vicino ad Audero in Cremonese-Inter:

“Associo le immagini del petardo ad Audero a quella dell’aggressione del poliziotto a Torino; entrambe rappresentano uno scadimento del genere umano. Dobbiamo essere tempestivi nell’intervento, come lo siamo stati nel caso di quello che non chiamo neanche tifoso. Dobbiamo continuare non solo nella repressione immediata ma anche nell’alfabetizzazione culturale. Abbiamo troppe rappresentazioni di stereotipi nei quali il comportamento violento diventa quasi esemplare, è insopportabile e ci vuole una reazione culturale educativa. Lo sport fa anche questo”.

E conclude:

“Tutto questo è inaccettabile. Bisogna continuare in ogni ambito della socialità con un concerto di attività che partono da interventi preventivi e repressioni immediate, così come con tante iniziative giovanili. È un tema che va affrontato tutti insieme”