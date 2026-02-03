Il Daily Mail fa a pezzi Milano-Cortina: “a due giorni dall’inizio, le Olimpiadi sono un immenso cantiere”

Cantieri ancora aperti, impalcature, mezzi da lavoro e strutture provvisorie a ridosso degli impianti di gara. È tutto ancora in costruzione

A due giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, alcune sedi e infrastrutture chiave appaiono ancora incomplete, con cantieri attivi e spazi provvisori. Tra lavori in corso e misure straordinarie sul territorio, resta aperta la sfida di garantire che atleti e pubblico possano vivere un evento sicuro e spettacolare. La denuncia del Daily Mail.

“A meno di una settimana dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, diverse strutture e infrastrutture previste per la manifestazione non risultano ancora completate e continuano ad apparire come vere e proprie aree di cantiere, sollevando interrogativi sull’organizzazione dei Giochi”.

Il palazzo del ghiaccio non è concluso

“Alcune sedi chiave, in particolare gli impianti del ghiaccio a Milano, presentano ancora materiali di costruzione visibili, accessi provvisori e spazi interni non completamente ultimati. In alcune aree risultano incompleti spogliatoi, zone riservate agli atleti, spazi per i media e servizi per il pubblico. Le strade circostanti restano parzialmente chiuse e interessate da lavori in corso, contribuendo a un’immagine lontana da quella di un evento olimpico imminente”.

A Cortina le infrastrutture non permettono accesso di spettatori adeguato

Anche a Cortina d’Ampezzo la situazione appare complessa. Alcune infrastrutture di collegamento e trasporto non saranno operative fin dal primo giorno di gara, costringendo gli organizzatori a rivedere la gestione dei flussi di spettatori e a limitare l’accesso del pubblico in determinate giornate. Questo ha comportato misure straordinarie sul territorio, tra cui la chiusura temporanea di alcune scuole per facilitare la mobilità e ridurre la pressione sul traffico locale.

La percezione è di Giochi ancora in costruzione

Le immagini diffuse mostrano cantieri ancora aperti, impalcature, mezzi da lavoro e strutture provvisorie a ridosso degli impianti di gara, alimentando la percezione di Giochi ancora “in costruzione” a pochissimi giorni dall’inizio delle competizioni. Una situazione che contrasta con le rassicurazioni ufficiali, secondo cui tutte le sedi saranno pronte e sicure per ospitare atleti e pubblico.

Il Comitato organizzatore continua a garantire che le gare si svolgeranno regolarmente e che i lavori in corso non comprometteranno lo svolgimento delle competizioni. Resta però l’impressione di un conto alla rovescia vissuto in affanno, con una macchina organizzativa chiamata a completare le ultime opere proprio mentre il mondo dello sport si prepara ad accendere i riflettori su Milano e Cortina.