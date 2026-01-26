Wenger non è più quello dell’Arsenal, ora serve solo a legittimare le idee di Infantino (Telegraph)

Trump, Putin e bin Salman sono alleanze geopolitiche. Infantino ha bisogno di legami simili per mantenere credibilità.

A 76 anni, e come uno dei più autorevoli “anziani” del calcio mondiale, viene spontaneo chiedersi che cosa pensi Arsène Wenger del suo capo, il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Scrive il Telegraph:

“I due sono saliti sul palco a Davos, in Svizzera, al World Economic Forum di giovedì – un altro evento in cui Infantino ha potuto cercare la corte di Donald Trump e tenere un imbarazzante discorso improvvisato. Mentre sedeva tra il pubblico ad ascoltare Infantino, ebbro di potere e palesemente compiaciuto di sé, Wenger potrebbe, come altri presenti in sala, essersi posto una domanda semplice: «Che cosa ci faccio qui?».”

Wenger cosa ci fai lì?

Prosegue il quotidiano inglese:

“Wenger è alla Fifa dal 2019 e non c’è motivo di dubitare della sua passione nel portare metodi moderni e infrastrutture aggiornate in alcuni dei Paesi calcisticamente più poveri del mondo. Non ha bisogno né di soldi né di visibilità.

Eppure, per quanto forte sia il suo entusiasmo nel restare parte del mondo del calcio, stare al fianco di Infantino sembra un prezzo molto alto da pagare. Il grande “disruptor” al centro di alcuni dei cambiamenti più rilevanti del gioco, Infantino ha stretto rapporti con Donald Trump, Vladimir Putin e Mohammed bin Salman nel suo gioco di potere geopolitico. Ma se Infantino vuole mantenere credibilità all’interno del mondo del calcio, l’alleanza con Wenger è altrettanto importante. Il grande francese ha vinto tre Premier League con l’Arsenal giocando un calcio splendido e, nel frattempo, è diventato una delle voci più colte della sua epoca sull’intersezione tra calcio, politica, finanza e molto altro. Di conseguenza, conferisce credibilità ai suoi alleati – non ultimo un oscuro amministratore svizzero diventato l’uomo più potente del calcio”.

Il vigore di un giovane

Ma non sono solo competenza ed energia a rendere Wenger utile a Infantino: è stato anche il volto pubblico di molti dei progetti del presidente Fifa.

Il Telegraph poi continua raccontando:

“Gli amici di Wenger dicono che le sue proposte di modifica delle regole del gioco, tra cui il fuorigioco “a luce” e il tempo effettivo tolto all’arbitro, nascono dal cuore. Crede che migliorerebbero il gioco e che, quantomeno, meritino di essere sperimentate.

La modifica del fuorigioco “a luce”, che prevede la necessità di un distacco netto tra attaccante e difensore anziché una minima parte del corpo oltre la linea, è un’idea di Wenger. Sebbene sia stata ampiamente condannata come impraticabile da chi arbitra, Wenger ha spinto per una sperimentazione che avrà luogo nella prossima stagione della Canadian Premier League ad aprile.

Ciononostante, sembra destinata al fallimento e, dietro le quinte, probabilmente è già stata accantonata da figure come Pierluigi Collina, capo degli arbitri e altro personaggio di primo piano della Fifa”.

Un’alleanza molto improbabile

A Davos, Wenger si è espresso a favore del Mondiale a 48 squadre, definendolo «un passo importante», che vedrà solo 16 squadre eliminate dopo le 72 partite della fase a gironi. Nonostante la sua grande passione per la diffusione del gioco, questo era anche un uomo notoriamente elitista sul calcio di massimo livello. Un Mondiale a 48 squadre non garantirà questo standard per molte delle 104 partite che Infantino, con prevedibile insistenza, definisce «104 Super Bowl».

Il Telegraph, infine, segnala che Infantino, in vista della rielezione del 2027, punta a rivoluzionare il calendario calcistico post-2030, separando campionati, competizioni europee e partite internazionali, con possibili grandi ripercussioni economiche:

“Nel 2027 Infantino cercherà la rielezione alla presidenza Fifa e, nonostante qualche segnale di malcontento nella sua base di potere africana, è raro scommettere contro un presidente in carica. Ottenuto il nuovo mandato, sarà il momento di delineare la sua visione del calendario calcistico post-2030, che potrebbe cambiare tutto. Chi controlla il calendario controlla il calcio e, con esso, l’enorme ricchezza dei diritti televisivi del gioco d’élite. Ciò che Infantino ha in mente per il calcio moderno non è ancora di dominio pubblico e la Fifa non commenta. Una delle ipotesi è che, invece di essere intrecciati come ora, campionati nazionali, competizioni europee per club e calcio internazionale vengano suddivisi in blocchi distinti. Sarebbe la fine del tradizionale calendario europeo da agosto a maggio così come lo conosciamo.

Qualunque sarà la proposta finale, è probabile che la Fifa mandi Wenger in prima linea per avallarla. Forse il suo team di esperti nello sviluppo calcistico concluderà che le ricerche confermano la bontà di quelle scelte, oppure Wenger potrebbe trovarsi, per la prima volta, incapace di essere d’accordo con Infantino. Se dovesse accadere, sarebbe la fine rapida di una partnership altamente improbabile”.