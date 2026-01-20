Corsport: Buongiorno sostituirà Rrahmani, Elmas ha recuperato dall'influenza e Lukaku torna in panchina (stavolta arruolabile pur se per pochi minuti)

Vergara anche in Champions, Conte si affida a lui nella serata più importante

Antonio Vergara, anni 23 (quindi non un giovane, calcisticamente parlando) di Frattaminore. Conte si affida a lui nella serata dentro-fuori di Champions League. Si gioca a Copenaghen e il Napoli deve vincere se non vuole prematuramente dire addio ai play-off. Sarebbe uno smacco per i campioni d’Italia. Il Napoli, privo anche di Neres, Politano e Rrahmani, si affida quindi a Buongiorno in difesa, Elmas e Vergara che andranno a supportare Hojlund nel tridente che stasera dovrà dare fastidio ai padroni di casa.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Un solo cambio rispetto alla formazione iniziale di sabato con il Sassuolo, nove assenti in totale e un uomo in più in panchina: Lukaku. Il ritorno di Big Rom è di certo la migliore notizia di un’altra vigilia agitata: Conte ha perso anche Politano e Rrahmani, ma Romelu ora può davvero rappresentare una soluzione a gara in corso. Non gioca in assoluto dal 14 agosto 2025, giorno dell’infortunio al retto femorale sinistro rimediato in amichevole, mentre l’ultima partita ufficiale risale alla notte scudetto del 23 maggio. Per quel che riguarda gli undici titolari, dicevamo, Buongiorno sostituirà Rrahmani, mentre Vergara debutterà dall’inizio anche in Champions nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund con Elmas, recuperato dall’influenza.