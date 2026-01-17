È il giorno di Vergara, Conte lo lancia dal primo minuto contro il Sassuolo
Il Corsport: tocca al 23enne cresciuto nel Napoli. Riposa Politano, in difesa torneranno titolari Beukema e Juan Jesus, ci sarà Spinazzola sulla sinistra
Vergara, tocca a lui. Antonio Conte lo lancia dal primo minuto oggi (ore 18) al Maradona contro il Sassuolo. Doveva andare via nel mercato di gennaio, al momento è rimasto e stasera giocherà.
Scrive il Corriere dello Sport:
Il crocevia della Champions: Conte non lascia mai nulla al caso e tende sempre a concentrarsi sull’impegno del giorno, ma la tremenda serie di gennaio e la necessità di affrontare una partita ogni tre giorni con gli uomini contati impone riflessioni. E scelte. La più indicativa, con Lang totalmente in bilico sul mercato e sempre più seriamente candidato alla cessione, riguarda la composizione dell’attacco: nel tridente mascherato con Hojlund ed Elmas, che rientrerà dal primo minuto a sinistra, crescono notevolmente le chance di Antonio Vergara di debuttare dal primo minuto anche in campionato.
Vergara è fresco di compleanno, ha compiuto 23 anni.
Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile, velocità e talento, è stato il migliore nel finale con il Parma, l’unico in grado di creare qualcosa di davvero interessante a destra dopo l’ingresso al posto di Neres, non ancora al top e destinato alla panchina. Tra l’altro, in occasione della sua prima dall’inizio in Coppa Italia contro il Cagliari fu il migliore in campo e firmò l’assist del vantaggio di Lucca. Insomma, se Conte risparmierà come sembra nella prima fase Politano, reduce da una serie di sette partite a minutaggio quasi pieno sin da Riyadh, i primi due cambi rispetto a mercoledì saranno in attacco. E ancora: torneranno titolari Beukema e Juan Jesus in difesa, con Di Lorenzo che scalerà a tutta fascia destra, e Spinazzola a sinistra. Cinque facce nuove.