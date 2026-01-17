È il giorno di Vergara, Conte lo lancia dal primo minuto contro il Sassuolo

Il Corsport: tocca al 23enne cresciuto nel Napoli. Riposa Politano, in difesa tor­ne­ranno tito­lari Beu­kema e Juan Jesus, ci sarà Spinazzola sulla sinistra

Vergara, tocca a lui. Antonio Conte lo lancia dal primo minuto oggi (ore 18) al Maradona contro il Sassuolo. Doveva andare via nel mercato di gennaio, al momento è rimasto e stasera giocherà.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il cro­ce­via della Cham­pions: Conte non lascia mai nulla al caso e tende sem­pre a con­cen­trarsi sull’impe­gno del giorno, ma la tre­menda serie di gen­naio e la neces­sità di affron­tare una par­tita ogni tre giorni con gli uomini con­tati impone rifles­sioni. E scelte. La più indi­ca­tiva, con Lang total­mente in bilico sul mer­cato e sem­pre più seria­mente can­di­dato alla ces­sione, riguarda la com­po­si­zione dell’attacco: nel tri­dente masche­rato con Hoj­lund ed Elmas, che rien­trerà dal primo minuto a sini­stra, cre­scono note­vol­mente le chance di Anto­nio Ver­gara di debut­tare dal primo minuto anche in cam­pio­nato.

Vergara è fresco di compleanno, ha compiuto 23 anni.

Il ragazzo cre­sciuto nel set­tore gio­va­nile, velo­cità e talento, è stato il migliore nel finale con il Parma, l’unico in grado di creare qual­cosa di dav­vero inte­res­sante a destra dopo l’ingresso al posto di Neres, non ancora al top e desti­nato alla pan­china. Tra l’altro, in occa­sione della sua prima dall’ini­zio in Coppa Ita­lia con­tro il Cagliari fu il migliore in campo e firmò l’assist del van­tag­gio di Lucca. Insomma, se Conte rispar­mierà come sem­bra nella prima fase Poli­tano, reduce da una serie di sette par­tite a minu­tag­gio quasi pieno sin da Riyadh, i primi due cambi rispetto a mer­co­ledì saranno in attacco. E ancora: tor­ne­ranno tito­lari Beu­kema e Juan Jesus in difesa, con Di Lorenzo che sca­lerà a tutta fascia destra, e Spi­naz­zola a sini­stra. Cin­que facce nuove.