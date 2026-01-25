Varriale: «Gara falsata. Alla Juventus, serve una scandalosa decisione dell’arbitro per battere il Napoli»
Su X: "Per battere un Napoli ai minimi termini per infortuni e stanchezza dei soliti costretti a giocare sempre, alla Juve serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio".
L’ex giornalista Rai, Enrico Varriale, dopo il match tra Juventus e Napoli finito 3-0 per i bianconeri ha tuonato contro l’arbitraggio dell’incontro
Juventus-Napoli, arbitraggio scandaloso
“Per battere @sscnapoli ai minimi termini per infortuni e stanchezza dei soliti costretti a giocare sempre, a @juventusfc serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio. L’errore di #JuanJesus da cui nasce il gol di #Yildiz chiude una gara falsata”.
