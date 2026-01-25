Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

Ziliani tuona: Juventus-Napoli scandalo, due rigori nella stessa azione negati al Napoli

Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone.

Juventus-Napoli

Db Torino 25/01/2026 - campionato di calcio serie A / Juventus-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Jonathan David

Il giornalista Paolo Ziliani su X commenta duramente la direzione arbitrale di Juventus-Napoli, gara in cui i bianconeri hanno vinto, ma, a parer suo, il Napoli avrebbe dovuto avere due rigori a favore:

Scandalo vero. Due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone. Due rigori = nessun rigore. Nè per Mariani, nè per il VAR (Doveri). Il campionato col verme è vivo e lotta assieme a noi.

