Ziliani tuona: Juventus-Napoli scandalo, due rigori nella stessa azione negati al Napoli
Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone.
Il giornalista Paolo Ziliani su X commenta duramente la direzione arbitrale di Juventus-Napoli, gara in cui i bianconeri hanno vinto, ma, a parer suo, il Napoli avrebbe dovuto avere due rigori a favore:
Scandalo vero. Due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone. Due rigori = nessun rigore. Nè per Mariani, nè per il VAR (Doveri). Il campionato col verme è vivo e lotta assieme a noi.
Scandalo vero. Due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone. Due rigori = nessun rigore. Nè per Mariani, nè per il VAR (Doveri).
Il campionato… pic.twitter.com/F8Zii7P4a7
— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 25, 2026