Var sotto accusa anche in Bundesliga. Qui il 95% dei falli di mano è stato risolto

L'intervista della Sueddeutsche al numero uno dei Var in Europa. "Ci sono arbitri che vanno incoraggiati e arbitri che vanno lasciati stare". Il Var a chiamata non è una soluzione

La Sala Var di Colonia è l’equivalente della Sala Var di Lissone. Le polemiche in Bundesliga sono le stesse di quelle della serie A anche se forse vissute con meno “violenza verbale” del nostro campionato. A metà percorso la Sueddeutsche ha fatto il punto con Pascal Müller considerato uno dei migliori specialisti al mondo che si concentra esclusivamente sul lavoro Var.

Come Var dobbiamo adattarci a ogni arbitro. Alcuni vogliono un feedback solo dopo la registrazione, il che significa che intervengo solo in casi rilevanti per il Var (gol, rigori, cartellini rossi, scambio di persona/ndr). Intervengo solo se, in base al filmato, concludo che il mio collega ha trascurato qualcosa di importante o forse ha commesso un errore. Altri arbitri, invece, vogliono essere incoraggiati. Vogliono un feedback positivo anche durante la partita. In quella situazione, può essere utile se dico: “Non preoccuparti, il calcio di punizione è andato benissimo”. Quando parliamo al telefono durante la settimana, chiedo sempre al mio collega in modo molto specifico: “Come la vorresti questa volta? Vuoi un feedback o dovrei semplicemente stare zitto?”

Anche il Var è osservato e valutato: Con il Var, i criteri sono “intervento corretto”, “intervento scorretto” o “nessun intervento”. Si parte sempre da un punteggio standard di 7, e ogni intervento corretto aggiunge un punto, fino a un massimo di 10. Per un intervento scorretto o mancato intervento, viene detratto un punto, fino a un massimo di 4. Ovviamente abbiamo la nostra aritmetica arbitrale. Un errore vale un sei, e se la chiamata è corretta, viene aggiunto un otto tra parentesi. Due errori valgono un cinque, e le chiamate corrette non vengono nemmeno elencate separatamente. Chi sbaglia ha una settimana di pausa. La valutazione viene effettuata dall’osservatore arbitrale presente allo stadio.

Esiste anche uno strumento della Uefa chiamato “Perception for Perfection”, o “P4P”. Circa una volta al mese, vengono riprodotte 20 scene e bisogna comportarsi come un Var. Seleziono una scena, la clip inizia, la vedo da diverse prospettive e un timer di dieci secondi scorre lungo il bordo dello schermo.

L’obiettivo chiaro deve essere che almeno 19 colleghi su 20 abbiano la stessa opinione su una determinata situazione. L’obiettivo è raggiungere l’uniformità

Sui falli di mano

In effetti, si ha la sensazione che la confusione attorno al fallo di mano sia in qualche modo diminuita. Oggigiorno, anche un osservatore occasionale si sente sicuro di giudicare correttamente una situazione di fallo di mano nel 95% dei casi. Forse il restante cinque percento non è dovuto a una diversa interpretazione delle regole, ma piuttosto a noi. Forse abbiamo semplicemente commesso un errore in quei momenti.

Sull’AVar. Mentre io, come Var, accedo alla revisione e visualizzo la scena sul mio schermo, l’AVar accanto a me continua a seguire la partita in diretta sullo schermo principale. Potrebbe ancora succedere qualcosa. E se la situazione è come descritta, se è imminente una rapida ripresa del gioco, allora è compito dell’AVar dire all’arbitro in campo che deve interrompere la partita. Così che la partita non continui mentre continuo a controllare e mi rendo conto

Sui giocatori che si lamentano

Qualche giocatore alza sempre le braccia, ma se quattro persone protestano contemporaneamente, di solito è il momento di controllare. Ma lo dico chiaramente: se nessuno alza le braccia, controllerò comunque se ho visto qualcosa. Non voglio incoraggiare nessun giocatore a lamentarsi. Questo non ci porta da nessuna parte.

Le emittenti televisive hanno molti più operatori in grado di trovare rapidamente le immagini giuste. Non è una concorrenza sleale nei vostri confronti. Una volta ero in un furgone per le riprese esterne e il regista televisivo aveva sette operatori. Sette! Ciò significava che un operatore doveva tenere d’occhio tre o quattro telecamere. Noi abbiamo due operatori per 40 telecamere, il che significa 20 operatori a testa. Ciò solleva la domanda: non è forse sbagliato risparmiare nel posto sbagliato: Questi sono i fatti. D’altra parte, la televisione raramente mostra angolazioni di ripresa che non abbiamo visto. Gli operatori che lavorano con noi stanno facendo un buon lavoro.

Che ne direste di passare al “challenge system”, un sistema che si è dimostrato efficace in altri sport? Questo permetterebbe agli allenatori di chiamare il Var autonomamente, ad esempio una volta a tempo?

E se tutti i contrasti fossero esauriti all’89° minuto e si verificasse un errore palese? Come ho detto, non credo che nessuno accetterebbe una cosa del genere oggi. Ma ovviamente, la controargomentazione che salta sempre fuori è che sono io, in quanto Var, a dover dire la cosa.