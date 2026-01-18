Scontri ultras in autostrada tra frange della Fiorentina e della Roma (chiamarli tifosi è assurdo)
Lo racconta Gazzetta. I Fiorentini avrebbero preso d'assalto (senza ragione) un transit dei Romani, diretti a Torino. Tutto questo mentre piangono il loro presidente e lottano per non retrocedere: cosa c'entra il calcio?
Ha dell’assurdo e del disdicevole quello che è successo in autostrada. Direzione Ancona. Scontri ultras tra tifosi della Fiorentina (che da poco hanno perso il loro presidente e stanno lottando per non andare in Serie B) e tifosi della Roma. La Fiorentina in questo momento sta vincendo a Bologna, la Roma giocherà a Torino sponda granata. Sta di fatto che è veramente paradossale chiamarli ancora tifosi.
Scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma in autostrada
Ne scrive così la Gazzetta dello Sport:
“Ancora l’autostrada come teatro di scontri, disordini e tensioni. Stavolta tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma. I primi diretti a Bologna dove alle 15 si giocherà il derby dell’Appennino a poche ore dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso. I secondi in direzione Torino dove alle 18 la squadra di Gasperini affronterà i granata. Il fatto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, all’altezza del chilometro 195 sulla corsia di emergenza in direzione Ancona.
Qui si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scese molto tifosi incappucciati e con il volto travisato e coperto da maschere nere. Alcuni armati di mazze e bastoni. La maggior parte erano ultras della Fiorentina che – secondo le prime ricostruzioni – avrebbero preso d’assalto un transit dove viaggiavano poco meno di una decina di tifosi romanisti. A quel punto sono arrivati altri ultras giallorossi. Ne è nata una rissa nel tentativo di “rubare” pezze e bandiere agli avversari”.
