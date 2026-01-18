Scontri ultras in autostrada tra frange della Fiorentina e della Roma (chiamarli tifosi è assurdo)

Ha dell’assurdo e del disdicevole quello che è successo in autostrada. Direzione Ancona. Scontri ultras tra tifosi della Fiorentina (che da poco hanno perso il loro presidente e stanno lottando per non andare in Serie B) e tifosi della Roma. La Fiorentina in questo momento sta vincendo a Bologna, la Roma giocherà a Torino sponda granata. Sta di fatto che è veramente paradossale chiamarli ancora tifosi.

Scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma in autostrada

Ne scrive così la Gazzetta dello Sport:

“Ancora l’autostrada come teatro di scontri, disordini e tensioni. Stavolta tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma. I primi diretti a Bologna dove alle 15 si giocherà il derby dell’Appennino a poche ore dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso. I secondi in direzione Torino dove alle 18 la squadra di Gasperini affronterà i granata. Il fatto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, all’altezza del chilometro 195 sulla corsia di emergenza in direzione Ancona.