Scontri in città tra tifosi del Napoli e dello Sporting: ci sono alcuni feriti. Spunta anche una pistola (VIDEO)

Gli scontri sarebbero avvenuti verso la zona del porto: l'aggressione è partita dai tifosi azzurri che hanno provocato i supporters ospiti. Diversi i feriti, l'intervento della Polizia ha evitato il peggio

Questo pomeriggio sono avvenuti alcuni scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona, presenti in città per la partita di Champions League di questa sera. La notizia che man mano si sta diffondendo, è stata data per prima dal media portoghese “A Bola”. Gli scontri (visibili attraverso alcuni video che stanno circolando in rete) sarebbero avvenuti in pieno centro storico, verso la Stazione Marittima. Ci sono diversi feriti. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Nei video spunta anche la pistola di un agente di polizia in borghese.

Scontri in città tra tifosi del Napoli e dello Sporting, i dettagli

Scrive A Bola:

“Un gruppo di circa una trentina di ultras del Napoli a bordo di motociclette ha attaccato i tifosi dello Sporting Lisbona nella zona della Stazione Marittima, nel centro della città, provocando alcuni feriti. Già durante la notte, i tifosi più estremisti del club campione d’Italia erano stati visti prendere di mira i tifosi avversari, dimostrando un comportamento chiaramente provocatorio. L’incidente ha portato ad un massiccio intervento della polizia, facendo scappare i facinorosi”.

Leggi anche: Eintracht, sarà vietato anche l’arrivo dei tifosi a Napoli? Il club pensa a un ricorso contro il divieto di trasferta

Da quanto si legge, dunque, sarebbero stati i supporters azzurri ad attaccar briga. Ma questa versione va presa con le pinze, essendo fornita da un media portoghese, notoriamente vicino allo Sporting. La cosa certa, comunque, è che purtroppo ci sono stati questi violenti scontri che mostrano ancora una volta la faccia più triste del calcio.

Questo il video degli scontri, postato da Francesco Emilio Borrelli sul proprio account Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Emilio Borrelli (@francescoemilioborrelli)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Emilio Borrelli (@francescoemilioborrelli)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Emilio Borrelli (@francescoemilioborrelli)