Tudor ha risolto il contratto con la Juventus, in questa stagione può tornare ad allenare all’estero

Di Marzio: in queste ore è arrivata la risoluzione del contratto con il club bianconero, che era in essere fino al 2027.

Igor Tudor ha risolto il suo contratto con la Juventus dopo l’esonero arrivato a ottobre e l’approdo sulla panchina bianconera di Luciano Spalletti. Il contratto del croato era fino al 2027. Il croato ha allenato la Juventus per circa 7 mesi; fu nominato il 23 marzo 2025, subentrando a Thiago Motta a stagione in corso.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Igor Tudor non è più legato alla Juventus. In queste ore è arrivata la risoluzione del contratto con il club bianconero. L’allenatore croato sarà ora libero di firmare con altri club all’estero in caso di proposte. Ricordiamo che per questa stagione non potrà allenare in Serie A. Il contratto era in essere fino al 2027.