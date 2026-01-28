Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa)

Mourinho gigante assoluto: porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo

José Mourinho è il calcio. Un gigante assoluto in un mondo di media statura (a voler essere magnanimi). José Mourinho ha portato il Benfica ai play-off di Champions. Ha battuto 4-2 il Real Madrid di Arbeloa, decisivo il gol del portiere Trubin al minuto 98 e ha spedito il Marsiglia di De Zerbi fuori dalla Champions. Chi discute Mourinho, discute il calcio. Purtroppo viviamo tempi in cui tutto è stravolto, si è perso il senso e il significato dello sport in nome di una visione del calcio formato wrestling, in nome di uno spettacolo che molto spesso tale non è. E soprattutto nulla ha a che fare con lo sport.

Il dio del calcio si è ribellato a tutto questo e Mourinho va ai playoff mentre De Zerbi torna a casa. È Mourinho, sull’ultima punizione, a dire al portiere di andare in area. Chi ne sa di calcio, parte avvantaggiato.