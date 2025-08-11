Ben Shelton e Trinity Rodman (la figlia di Dennis): il nuovo amore da rotocalco (La Nacion)

Solo qualche giorno fa Ben Shelton ha conquistato il Master 1000 a Toronto. Oggi è alla ribalta della cronaca per la love story con una figlia d’arte: Trinity Rodman, figlia di quel Denis che ha incantato l’Nba fino a qualche anno fa. Nonché stella del calcio femminile, attaccante: 46 presenze in Nazionale e oro olimpico a Parigi. La Nacion racconta la loro storia d’amore

Shelton e Rodman, due carriere in ascesa

A soli 22 anni, Ben Shelton è numero 6 del mondo di tennis. La sua vittoria a Montreal ha scatenato la gioia non solo dei suoi fan, ma anche della sua fidanzata, Trinity Rodman, che ha subito condiviso il momento sul suo profilo Instagram. Anche Trinity ha una carriera di successo: è una giocatrice della nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti e una delle stelle della Nationwide Women’s Soccer League. È figlia d’arte: suo padre è Dennis Rodman, leggenda dell’Nba e icona del basket che ha vinto cinque anelli, giocando al fianco di Michael Jordan nei mitici Chicago Bulls.

La storia d’amore

Scrive sempre La Nacion:

La loro storia d’amore è iniziata in sordina, tra like e commenti sui social media, fino a quando, a marzo, hanno ufficializzato la relazione. (…) Dopo la grande vittoria di Shelton a Toronto, Trinity ha postato un dolce messaggio di incoraggiamento: “Ti vedo ogni giorno lavorare sodo. Vedo tutti quelli che dubitano di te. Sei così d’esempio e non sono mai stata così piena di gioia…”. Un supporto che Shelton ha ricambiato, definendola “il mio mondo”.

Pochi giorni prima del successo di Ben, Trinity è tornata in campo dopo mesi di stop a causa di un infortunio alla schiena. Il suo ritorno è stato trionfale: ha segnato il gol della vittoria per le sue Washington Spirit. Un’occasione che Ben non si è lasciato sfuggire per vantarsi della sua compagna sui social: “Gioca 15 minuti nella sua prima partita e segna un gol pazzesco”.