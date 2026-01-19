Tre gol annullati e cinque pali presi: il Barcellona domina, ma perde 2-1 contro la Real Sociedad

La Real Sociedad ha vinto contro il Barcellona 2-1. I blaugrana si sono visti annullare tre gol (uno per pochi millimetri) e hanno preso cinque pali. La squadra di Flick non è riuscita a capitalizzare tutte le occasioni create, con una grande prestazione del portiere Remiro, che è riuscito ad essere decisivo in più occasioni. Ora il Real Madrid è a -1 dalla vetta.

Il Barcellona perde contro la Real Sociedad

Il quotidiano Mundo Deportivo scrive nell’edizione odierna:

Ci sono alcune partite molto difficili da spiegare, perché irrazionali. Ancor di più quando un squadra domina, pressa, genera occasioni, ma perde, e l’avversario, con il minimo sforzo, vince. È destino e sfortuna. Incomprensibile e surreale. I blaugrana hanno giocato bene, ma il pallone non voleva entrare. Per precauzione, Raphinha è rimasto a casa e il suo posto è stato preso da Olmo. Lamine Yamal è stato il termometro del Barça, guidando l’attacco e mettendosi la squadra sulle spalle. I cambi di Flick hanno funzionato: Rashford ha segnato, su assist di Yamal; Lewandowski ha preso la traversa. La gioia del pareggio è durata un minuto, il tempo che Guedes segnasse un altro gol per la Real Sociedad. Al Barça serviva un’altra azione pericolosa, e c’è stata: un colpo di testa di Koundé, ancora una volta sulla traversa. Non c’era niente da fare.