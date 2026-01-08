Torino, riaperta a sorpresa la trattativa con il Napoli per Marianucci
Tuttosport: "Il Napoli crede nelle potenzialità del giocatore, acquistato per 9 milioni, e vorrebbe darlo in prestito puro. Sul giovane difensore dell'U21 c'è anche il Cagliari"
Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli riguardano Luca Marianucci, che torna al centro delle manovre del Torino: dopo lo stop nella trattativa per Ricardo, il ds Petrachi ha riaperto il dialogo con gli azzurri per il giovane centrale dell’Under 21. Ne parla Marco Bonetto su Tuttosport.
Calciomercato Napoli, il punto su Marianucci
Si legge su Tuttosport
Petrachi, incassato il no del Botafogo all’offerta di prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto (6) per il difensore Ricardo, ha riaperto a sorpresa le trattative con il Napoli per Marianucci, alternativa al centrale brasiliano, allargando la discussione anche a Ngonge, fuori dal progetto e di proprietà di De Laurentiis.
Il Napoli crede comunque nelle potenzialità del giocatore, acquistato per 9 milioni, e vorrebbe darlo in prestito puro per non rischiare di perderne il controllo. Condizioni accettate dalla Cremonese, ma il ragazzo si è detto molto interessato all’opzione granata. Da qui la proposta di Petrachi di inserire un diritto di riscatto… esagerato, fuori mercato, da 20 milioni: soldi che mai spenderebbe Cairo, a fine stagione. Nel pacchetto Marianucci ci sarebbe anche una sorta di “ringraziamento” al Napoli per la restituzione di Ngonge (preso in estate in prestito). Su Marianucci c’è anche il Cagliari.
Se le prossime trattative con il Botafogo dovessero portare a concreti riavvicinamenti, allora Petrachi virerebbe sul brasiliano Ricardo e abbandonerebbe Marianucci.