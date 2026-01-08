Il Napoli ha sfiorato l’impresa, ma l’occasione più pulita per vincere è stata del Verona

Un occasione persa per il Napoli contro il Verona, ma, come sottolinea oggi sul Corriere della Sera il giornalista Paolo Condò, un’occasione ancora più persa per il Verona che nn riesce a vincere nonostante i due gol di vantaggio.

“Pur non avendo ancora l’aria di un giudizio universale, lo scontro diretto di domenica definisce chiaramente chi può contare su due risultati. Sorpreso dal blitz del Verona, il Napoli ha soltanto sfiorato un’impresa riuscita quest’anno al Milan in casa del Torino, e a nessun altro: vincere tornando da due gol di svantaggio.

Abbiamo già segnalato come la serie A sia il campionato in cui vincere di rimonta è più difficile. Fin qui è accaduto 14 volte (in 184 partite); in Premier, per dire, è successo in 24 occasioni, e uno dei club di vertice, l’Aston Villa, con sei rimonte/sorpassi è uno specialista. Che poi noi diciamo che il Napoli ha sfiorato l’impresa per l’impeto che ci ha messo e ovviamente per i due gol (correttamente) tolti dalla Var prima che Di Lorenzo fissasse il 2-2, ma come chance più pulita per vincere la gara andrebbe citato lo spiovente di Giovane all’inizio del recupero uscito di niente. Conte è stato inesauribile nel maneggiare gli uomini a disposizione come un cubo di Rubik, con quella batteria di esterni capaci di dare qualcosa a ogni altezza del campo. Pero gli spazi giocavano per il Verona, per cui il 2-2 non è stato nemmeno il peggiore dei mali”.