Toni Nadal: «Rafa e Federer temevano gli avversari, oggi non c’è nessuno che spaventi Sinner e Alcaraz»

Sul Paìs: "Ai nostri tempi da dietro arrivavano Djokovic, Murray e del Potro. Oggi quei due non hanno avversari e lo sanno"

“Credo che in questa stagione assisteremo ancora una volta a una dura battaglia per determinare chi vincerà il maggior numero di titoli del Grande Slam e chi finirà per essere il miglior giocatore dell’anno: Jannik Sinner o Carlos Alcaraz”. La facilissima profezia è di Toni Nadal, nella sua rubrica sul Paìs.

Lo zio-mentore-coach di Rafa Nadal ricorda che ai loro tempi non era così: “Nei nostri primi anni nel circuito, quando ho iniziato il tour tennistico in Australia con mio nipote, il nostro team faceva pronostici e simulazioni di scommesse su quali giocatori avrebbero occupato i primi posti in classifica a fine stagione e quali di loro ci avrebbero reso le cose difficili nel nostro tentativo di mantenere quelle posizioni privilegiate. Ricordo perfettamente come fossimo preoccupati non solo per i giocatori di punta che avevamo già affrontato, ma anche, e quasi soprattutto, per i giovani che vedevamo avvicinarsi con sempre maggiore forza e pericolosità da dietro: Novak Djokovic, Andy Murray e Juan Martín del Potro”.

“Non c’è stata una sola stagione in cui non ci siamo sentiti a disagio e, quindi, intensamente spinti a dare il massimo, a migliorare sotto ogni aspetto e a non vacillare di fronte alla sfida su questi due fronti: da un lato, quello che già conoscevamo, quello dei nostri diretti rivali con cui avevamo disputato le partite più decisive e le finali più combattute; e, dall’altro, la minaccia di chi si presentava con l’energia della gioventù e un talento innegabile”.

“Oggi, trovo difficile tracciare un parallelo con ciò che abbiamo vissuto, e tendo a pensare che Jannik e Carlos non siano affatto preoccupati per i giocatori che occupano le altre posizioni in classifica, né per quelli affermati né per i giovani che dovrebbero scalare la classifica. Se escludiamo Alexander Zverev, credo che abbiano poco di cui preoccuparsi se non la loro feroce battaglia l’uno contro l’altro”.