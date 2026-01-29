Sulemana, il Napoli è in vantaggio sulla Roma: la Dea potrebbe aprire al prestito con diritto a 24 milioni
Pedullà su X: "Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Nel pomeriggio vertice. L’Atalanta chiede obbligo alla Roma"
Alfredo Pedullà aggiorna riguardo all’interesse del Napoli per Kamaldeen Sulemana dell‘Atalanta. I dettagli e le cifre.
Napoli, il punto su Sulemana
Scrive Pedullà su X:
Esclusiva: Sulemana, in vantaggio il Napoli sulla Roma almeno in queste ore. Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Nel pomeriggio vertice. L’Atalanta chiede obbligo alla Roma e potrebbe aprire al prestito con diritto a 23-24 milioni per il Napoli.
Ricordiamo che gli azzurri devono operare in una situazione di mercato non idilliaca a causa del blocco parziale dello stesso. Come riportava il Corsera:
Tutto dipende dal cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della salute finanziaria del calcio. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che per la stagione 2025/26 la somma di queste tre voci non dovesse superare l’80% dei ricavi di un club (scenderà al 70% per il 2026/27).
Il Napoli ha sforato il tetto per due ragioni: