Home » Il Campo » Calciomercato

Sulemana, il Napoli è in vantaggio sulla Roma: la Dea potrebbe aprire al prestito con diritto a 24 milioni

Pedullà su X: "Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Nel pomeriggio vertice. L’Atalanta chiede obbligo alla Roma"

Manna, Kevin, Napoli, Hojlund, Sulemana

Cm Torino 01/12/2024 - campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Giovanni Manna

Alfredo Pedullà aggiorna riguardo all’interesse del Napoli per Kamaldeen Sulemana dell‘Atalanta. I dettagli e le cifre.

Napoli, il punto su Sulemana

Scrive Pedullà su X:

Esclusiva: Sulemana, in vantaggio il Napoli sulla Roma almeno in queste ore. Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Nel pomeriggio vertice. L’Atalanta chiede obbligo alla Roma e potrebbe aprire al prestito con diritto a 23-24 milioni per il Napoli.

Ricordiamo che gli azzurri devono operare in una situazione di mercato non idilliaca a causa del blocco parziale dello stesso. Come riportava il Corsera:

Tutto dipende dal cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della salute finanziaria del calcio. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che per la stagione 2025/26 la somma di queste tre voci non dovesse superare l’80% dei ricavi di un club (scenderà al 70% per il 2026/27).

Il Napoli ha sforato il tetto per due ragioni:

Correlate