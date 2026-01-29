De Laurentiis dovrebbe chiedere i danni a Conte (Ziliani)

Su X: "Dire che il Napoli sia stato penalizzato dal calendario, come ha fatto ieri Antonio Conte dopo Napoli-Chelsea 2-3, è un’imbecillità"

Paolo Ziliani commenta così il cammino del Napoli in Champions League.

Disastro Napoli in Champions: il punto di Ziliani

Scrive Ziliani su X:

“Il cammino Champions del Napoli era tra i più agevoli in assoluto, eppure Conte è riuscito nell’impresa di farsi eliminare subito come nelle due ultime avventure all’Inter. In quanto agli infortuni, c’entrano ben poco (e comunque sono sua responsabilità): forse De Laurentiis dovrebbe chiedergli i danni”

La prima cosa da dire è che il Napoli aveva avuto in sorte un cammino europeo tra i più facili che si potessero desiderare. Il sorteggio le aveva assegnato infatti tre club poi finiti al 28°, al 31° e al 33° posto della classifica, quindi eliminati, rispettivamente il Psv, il Copenaghen e l’Eintracht Francoforte; e in più due club che il passaggio ai playoff lo hanno acciuffato per i capelli soltanto ieri, il Qarabag terzultimo e il Benfica 24° e ultimo tra i qualificati, oltre a tre avversari di valore come Manchester City, Sporting Lisbona e Chelsea. “

Su Conte

Dire che il Napoli sia stato penalizzato dal calendario, come ha fatto ieri Antonio Conte dopo Napoli-Chelsea 2-3, è quindi un’imbecillità: il calendario del Napoli è stato duro nè più nè meno di quello di Copenaghen e Chelsea, di Psv e Manchester City e di qualsiasi altro club partecipante a una coppa europea.

Ci sono state due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte: in otto partite, cinque delle quali disputate, come detto, contro avversari modesti. Un bilancio di cui vergognarsi…