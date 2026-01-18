Sta finendo il tempo di Lang al Napoli: può andare al Galatasaray dopo la Champions di martedì

Noa Lang e il Napoli: una storia di pochi mesi. Non si è mai creato il feeling, soprattutto tra l’olandese e Antonio Conte. Dopo le parole di Stellini, è ormai chiaro a tutti che il tecnico salentino ha fatto le sue scelte e che alcuni calciatori non rientrano più nei suoi piani. Su tutti, Noa Lang e Lorenzo Lucca. Sono loro i due principali indiziati alla cessione nel mercato di gennaio.

Fabrizio Romano scrive che Lang potrebbe lasciare il Napoli dopo la partita di martedì in Champions a Copenaghen. Potrebbe raggiungere Victor Osimhen al Galatasaray.

Scrive l’esperto di mercato:

Galatasaray e Napoli sono in trattative avanzate per l’acquisto di Noa Lang, che è da settimane nella lista dei candidati.

Prestito iniziale con diritto di riscatto. I club stanno ancora discutendo sul valore dell’opzione di riscatto e per quali condizioni attivarla.

Lang potrebbe andarsene dopo la partita di Copenaghen.

