Lang e Lucca, 63 milioni in panchina, in attesa che arrivi l’offerta buona (Gazzetta)

Il Napoli ha speso sul mercato ma ha speso anche male. La Gazzetta: “il Napoli non cederà in prestito, men che meno gratuitamente, pezzi da novanta ridotti della argenteria di famiglia a prezzi stracciati”

Lang e Lucca, il mercato estivo che non ha funzionato. Va aggiunto anche Beukema (31 milioni) che oggi sarà in campo. Il Napoli ha speso tantissimo ma ha speso male. Fatta eccezione per Hojlund e per Milinkovic che comunque ha rimpiazzato Meret.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Quella che dall’alto sembrerà una panchina in realtà è una cassaforte e per contare sessantatré milioni di euro

Lorenzo Lucca è un gigante, due metri e zero uno, forse pure per questo è costato di più: 9 milioni a giugno, per un prestito a uso e consumo delle rispettive esigenze di Napoli e Udinese, altri ventisei il prossimo primo luglio.

Noa Lang è più bassino, ventotto milioni di euro cash al Psv dopo averli corteggiati per mesi e mesi, da gennaio scorso sino a giugno.

Lucca ha capito di essere divenuto marginale ormai da almeno due mesi e mezzo, da Lecce, l’ultima delle chance: poi, da quel dì, 55’ alzandosi solo in

quei finali in cui ci si sente mossa della disperazione o neppure quella. E Lang non se la passa meglio, oggettivamente (e pure statisticamente), anche se recentemente qualche finestra gli è stata spalancata: l’assist di San Siro è rimasto un lampo nella notte per il 2-2 di McTominay

Sessantatré milioni di euro, una specie di biglietto della lotteria, non si sciupano così senza pudore e il Napoli non cederà in prestito, men che meno gratuitamente, pezzi da novanta ridotti della argenteria di famiglia a prezzi stracciati.

