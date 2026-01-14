Sinner, Alcaraz e Swiatek fuori dal mini-torneo di Melbourne: il milione di dollari l’ha vinto un dilettante

Si chiama Jordan Smith, ha battuto anche Pigossi (numero 86 del mondo) e Anisimova. Smith ha vinto circa 575mila euro. Sinner non perdeva a Melbourne dal 2023.

Nel mini-torneo di Melbourne in vista degli Australian Open, i più grandi tennisti come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Iga Swiatek hanno perso; il premio da 1 milione di dollari australiani (circa 575mila euro) lo ha vinto un dilettante, Jordan Smith.

Il mini-torneo di Melbourne vinto da un dilettante, Sinner e Alcaraz fuori

Rmc Sport scrive:

In una Rod Laver Arena gremita, le stelle dell’Atp e della Wta hanno sfidato i dilettanti. Il premio di un milione di dollari australiani è stato vinto da Jordan Smith contro Joanna Garland, 24enne taiwanese e attualmente 117esima nel ranking femminile. Jordan Smith ha poi battuto la brasiliana Laura Pigossi (numero 86 del mondo) e dopo Jannik Sinner, imbattuto a Melbourne dal 2023. Ha vinto anche contro l’americana Amanda Anisimova.