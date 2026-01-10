Alcaraz e Sinner per il non tennis di stamattina hanno guadagnato 38mila euro al minuto

I coreani hanno pagato da 100 a 700 euro per assistere all'esibizione. Ormai il tennis sarà sempre più Slam, Mille e partite amichevoli come quella di oggi (El Paìs)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno intascato a Seul – secondo La Gazzetta dello Sport – 2 milioni di dollari per un’ora e 46 minuti di gioco poco intenso, ovvero quasi 38mila euro al minuto di spettacolo. Presto, entrambi si contenderanno i 2,4 milioni di euro che l’Australian Open assegnerà al campione di quest’anno per due settimane estenuanti di intensità e tensione. Lo squilibrio è netto e, i top player, continuano ad aderire a questo formato e a rinunciare ad altre opportunità nel calendario delle competizioni regolari. Ne scrive El Paìs.

Mentre i tornei più piccoli lottano per sopravvivere o evitare l’inevitabile calo di popolarità, i grandi montepremi attraggono facilmente i giocatori di alto livello. Le competizioni si svolgono in questi giorni a Brisbane, Adelaide, Auckland e Hong Kong. Questo fine settimana i riflettori sono puntati su Seul. Lì i due giganti si affrontano e si divertono per poco più di un’ora e mezza (7-5 ​​e 7-6(6)). Un incontro che in definitiva equivale a una sessione di allenamento di alto livello. Un’amichevole ad alta intensità, a tratti. Niente di più (come scritto qui). I 12.000 spettatori dell’Inspire Arena, con biglietti che vanno da 100 a 700 euro, si godono le dimostrazioni di abilità.

Sinner finora ha spremuto fino all’ultima goccia il format. Ciò considerando che la sua doppia vittoria nel torneo autunnale di Riyadh (Six Kings Slam) gli ha fruttato la bellezza di 12 milioni di euro (10,3 milioni di euro), a cui si aggiunge questa ulteriore manna asiatica. In altre parole, ogni minuto vale il suo peso in oro per gli organizzatori, che non si fanno scrupoli a distribuire assegni per far incontrare in pista i due fenomenali giocatori, o almeno uno di loro.

Alcaraz, ad esempio, si è assicurato la stagione 2025 nel New Jersey e a Miami, e in precedenza aveva messo in mostra il suo tennis in amichevoli in Costa Rica (marzo) e Arabia Saudita (ottobre). Aveva anche giocato partite di esibizione al Monumental di Città del Messico (2023) e al Madison Square Garden di New York (2024).

“È normale che la gente non capisca perché ci lamentiamo del calendario e poi giochiamo le esibizioni”, ha commentato il numero uno del mondo tre mesi fa a Riyadh; “un torneo è molto impegnativo sia fisicamente che mentalmente; dura due settimane. Al contrario, un’esibizione dura solo un giorno. Bisogna semplicemente mantenere la concentrazione, riscaldarsi e allenarsi il minimo indispensabile, solo per una partita”.