Simone Inzaghi ha già contattato Lorenzo Lucca per chiedergli la disponibilità a giocare nell’Al Hilal

Moretto su YouTube: «Bisognerà capire la disponibilità dell’attaccante, ma ad oggi l’Al Hilal è la squadra più vicina. Per Joao Gomes non ci sono stati contatti reali e l'Atletico Madrid sta valutando di affondare il colpo»

Il calciomercato del Napoli vive un momento di stallo, soprattutto a causa della situazione relativa a Lorenzo Lucca. A fare il punto della situazione è Matteo Moretto su YouTube.

Calciomercato Napoli, il punto su Lucca…

Riporta Moretto:

Iniziamo il video di oggi parlando di Napoli e soffermandoci sulla situazione di Lorenzo Lucca, perché l’attaccante del Napoli è in uscita. Il Napoli sta cercando delle soluzioni in uscita per lui.

Come sapete, in estate il Napoli lo ha pagato 9 milioni di euro di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio, che diventerà obbligatorio dal primo febbraio per 26 milioni di euro più 5 di bonus. Se il Napoli dovesse decidere, e ha deciso comunque, di separarsi da Lucca durante queste settimane di gennaio, dovrà chiaramente riscattarlo dall’Udinese per poi poterlo dare eventualmente in prestito ad un’altra squadra, quindi dovrebbe anticipare finanziariamente questa operazione che scatterebbe comunque da febbraio, dal primo di febbraio.

È una manovra economica che il Napoli però sta pensando di fare. Stanno cercando di trovare una soluzione per sbloccare questa questa questa situazione di mercato. Nelle ultime ore il club che si è mosso con più decisione su Lorenzo Lucca è sicuramente l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Vi dico anche che Simone Inzaghi ha già contattato Lorenzo Lucca per chiedergli la disponibilità.

L’Al Hilal è disposto ad offrire uno stipendio molto importante a Lucca, da qui fino alla fine della stagione, cifre molto molto importanti. Bisogna capire primo la disponibilità dell’attaccante, se poi effettivamente Lucca nei prossimi giorni aprirà a questa soluzione. Secondo, bisognerà capire la formula e come Al Hilal e Napoli incastreranno questo scenario di mercato.

Lucca è stato cercato anche da club italiani, da club inglesi, dal Benfica, ma ad oggi l’Al Hilal è la squadra leggermente più interessata a lui e forse la più vicina anche. Vedremo se ci saranno evoluzioni positive in questo senso a livello di mercato.

… e su Joao Gomes

Di Joao Gomes, e in Italia negli ultimi giorni si è parlato di Napoli, si è parlato di Juventus. È stato accostato a diversi club, soprattutto al Napoli in realtà, perché il Napoli effettivamente ci ha pensato e ci sta pensando, ma per giugno eventualmente, anche se non ci sono stati ancora contatti reali.

La novità che voglio dirvi è che in questi giorni, dopo aver venduto Conor Gallagher al Tottenham per 40 milioni di euro, l’Atletico Madrid, o meglio il suo direttore sportivo Matteo Alemany, sta pensando seriamente di andare su Joao Gomes. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti e l’Atletico sta capendo se questo tipo di trattativa a livello economico-finanziario può essere abbordabile, può essere accessibile.

L’Atletico ha guadagnato 40 milioni da Conor Gallagher, ha guadagnato 22 più un bonus da Raspadori, tra l’altro Raspadori ufficiale proprio pochi minuti fa, e quindi l’Atletico, che vuole rinforzarsi proprio in mezzo al campo, in questi giorni sta valutando un’offerta, una prima offerta ufficiale, un primo affondo vero e proprio per Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton.

Vedremo come andrà a finire. Sicuramente il Napoli è interessato a lui, ma probabilmente vedremo se la concorrenza lo prenderà in anticipo.